Halil Falyalı kimdir? Halil Falyalı'yı kim neden öldürdü? Halil Falyalı'nın katili yakalandı mı? Sedat Peker'in yayınladığı videolarda adı sıkça geçen Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Halil Falyalı'nın şoförü de saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişinin de tutuklandığı açıklandı. Falyalı, geçen yıl 'darp', 'soygun,' ve 'zorla alıkoyma' suçlarıyla yargılanmış, dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmişti. Falyalı hakkında ABD'de ise bir davanın devam ettiği öğrenildi.

Halil Falyalı kimdir? Halil Falyalı'yı kim neden öldürdü? Halil Falyalı'nın katili yakalandı mı? Sedat Peker'in yayınladığı videolarda adı sıkça geçen Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Halil Falyalı'nın şoförü de saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişinin de tutuklandığı açıklandı. Falyalı, geçen yıl "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla yargılanmış, dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmişti. Falyalı hakkında ABD'de ise bir davanın devam ettiği öğrenildi.

KKTC'de otel ve kumarhane sahini Halil Falyalı'nın konvoyuna uzun namlulul ve otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda Halil Falyalı'nın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Halil Falyalı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Halil Falyalı'nın ismi suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında sıkça geçiyordu.

Hastaneden Halil Falyalı'nın ölümüne ilişkin açıklama yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen açıklamasında şunları söyledi: "KKTC saatine göre 19.45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin, kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir."

Halil Falyalı'nın katili yakalandı mı?

Silahlı saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığı bildirildi. Olayla ilgili sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenildi.

Halil Falyalı'nın cenazesi ne zaman nereye defnedilecek?

Silahlı saldırı soncuu hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın cenazesinin yarın İskele bölgesine bağlı Kumyalı'da toprağa verileceği belirtildi.

Falil Falyalı'yı kim öldürdü?

Halil Falyalı'nın ölümü sonrası ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. Falyalı'ya silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen kişilerin MOBESE görüntülerinin ortaya çıktığı da iddi adildi. Öte yandan suikastın yaşandığı bölgede 50'den fazla kovan bulundu. Halil Falyalı'nın katillerini bulmak için geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Halil Falyalı kimdi?

Halil Falyalı'nın adı Sedat Peker'in yayınladığı videolarda sıkça geçiyordu.

Halil Falyalı, Kıbrıslı Türk iş insanı, otel ve kumarhane işletmecisidir.

1950'lerin sonlarında doğan Falyalı, Mağusalıdır.

Kuzey Kıbrıs'ta beş yıldızlı otel, kumarhane ve çeşitli sektörlerde şirketler sahibi olan Halil Falyalı KKTC Kulübü Mağusa Türk Gücü başkanlığı da yapmıştır.

8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Birçok otel işletmeciliği ve kumarhane (casino) yöneticiliği yapmış olan Falyalı, günümüzde Kıbrıs'ta beş yıldızlı Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibiydi. Bunun yanında Fly Oil, Girne Marina, çeşitli bahis siteleri, restoranlar ve bilgi teknolojisi şirketlerinin sahibiydi. Yasadışı bahis sitelerini de yönettiği iddia edilmekteydi.

Falyalı kardeşlerin adı 2004 yılında İngiliz futbol takımı Fulham FC'yi satın almakla basında yer almıştır. Yapılan açıklamalarda Falyalı kardeşler kulübe 100 milyon sterlin önermesine rağmen kulüp yöneticileri takımı satmaya yanaşmamıştır.

Mağusa Türk Gücü kulübüne 2008-2012 yılları arasında başkanlık yapan Falyalı, bu sürede kulübe yaklaşık dört milyon TL harcama yaptı ve kulübe ait Canbulat Stadı'nın hizmete açılmasını sağladı. Ağustos 2012'de Falyalı "yoğun işlerini" gerekçe göstererek tekrar aday olmadı. 2017-18 sezonunda da kulübün sponsorluğunu üstlendi.

KKTC'de 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest kalmıştı.

Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava, takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı.

2012 yılında diyetisyen Özge Taşker Falyalı ile evlendi. İki çocuk sahibiydi.

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.