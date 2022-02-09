Bakan Nebati’nin ''altın'' açıklamasına İslam Memiş’ten dikkat çeken yanıt

Bakan Nebati’nin yastık altında 5 bin ton altın olduğuna dair açıklamasına altın uzmanı İslam Memiş’ten yanıt geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Londra'daki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, “Bu paketle beraber bir tarafı yastık altındaki altını sisteme sokmuş olacağız ki 5 bin ton civarında bir altın olduğu tahmin ediliyor. Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankasına destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek. Ama en önemlisi, modelimizin esasını teşkil eden Türk lirasının özendirilmesi noktasında katkı sağlayacak bir enstrüman dahil edildi.” ifadelerini kullandı.

Nebati'nin bu açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Altın Konseyi'nin yıllar önceki tahmini verisidir. Yıllar içinde alım-satım-ithalat-ihtacat-geri dönüşüm, değişen nesil ve tasarruf araçlarının değişmesi vs gibi etkenleri değerlendiğimizde o kadar kaldığını tahmin etmiyorum.”

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