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TIMETURK / GENEL / Halil Falyalı kimdi? Halil Falyalı öldü mü? Halil Falyalı'ya silahlı saldırı!

Halil Falyalı kimdi? Halil Falyalı öldü mü? Halil Falyalı'ya silahlı saldırı!

Halil Falyalı kimdi? Halil Falyalı öldü mü? Halil Falyalı'ya silahlı saldırı! Sedat Peker'in videolarında adı sıkça geçen Halil Falyalı'nın konvoyuna otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda Halil Falyalı'nın şoförü olay yerinde, Halil Falyalı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganların daha sonra sürat teknesi ile kaçtıkları iddia edildi.

3 Saat Önce
2022-02-09 09:29:04
Halil Falyalı kimdi? Halil Falyalı öldü mü? Halil Falyalı'ya silahlı saldırı!

Halil Falyalı kimdi? Halil Falyalı öldü mü? Halil Falyalı'ya silahlı saldırı! Sedat Peker'in videolarında adı sıkça geçen Halil Falyalı'nın konvoyuna otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda Halil Falyalı'nın şoförü olay yerinde, Halil Falyalı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganların daha sonra sürat teknesi ile kaçtıkları iddia edildi.

KKTC'de kumarhane işletmecisi olan ve Sedeta Peker videolarında adı sıkça geçen Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hastanede hayatını kaybetti. Falyalı'nın konvoyuna uzun namlulu otomatik silahlarla saldırı düzenlendiği öğrenildi. Saldırı yapanların görüntüleri MOBES kayıtlarına takıldı. Ayrıca saldırı sonrası şüphelilerin sürat teknesi ile kaçtıkları öğrenildi.

Halil Falyalı, Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda önce şoförü hayatını kaybetti. Falyalı ise kaldırılıdğı hastanede hayatını kaybetti. Falyalı'nın aracının yaylım ateşine tutulduğu sırada eşi ve çocuklarının arkadaki araçta bulunduğu öğrenildi. Falyalı'nın eşi ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Halil Falyalı kimdi?

Halil Falyalı'nın adı Sedat Peker'in yayınladığı videolarda sıkça geçiyordu.

Halil Falyalı, Kıbrıslı Türk iş insanı ve kumarhane işletmecisidir.

1950'lerin sonlarında doğan Falyalı, Mağusalıdır.

Kuzey Kıbrıs'ta beş yıldızlı otel, kumarhane ve çeşitli sektörlerde şirketler sahibi olan Halil Falyalı KKTC Kulübü Mağusa Türk Gücü başkanlığı da yapmıştır.

8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Birçok otel işletmeciliği ve kumarhane (casino) yöneticiliği yapmış olan Falyalı, günümüzde Kıbrıs'ta beş yıldızlı Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibiydi. Bunun yanında Fly Oil, Girne Marina, çeşitli bahis siteleri, restoranlar ve bilgi teknolojisi şirketlerinin sahibiydi. Yasadışı bahis sitelerini de yönettiği iddia edilmekteydi.

Falyalı kardeşlerin adı 2004 yılında İngiliz futbol takımı Fulham FC'yi satın almakla basında yer almıştır. Yapılan açıklamalarda Falyalı kardeşler kulübe 100 milyon sterlin önermesine rağmen kulüp yöneticileri takımı satmaya yanaşmamıştır.

Mağusa Türk Gücü kulübüne 2008-2012 yılları arasında başkanlık yapan Falyalı, bu sürede kulübe yaklaşık dört milyon TL harcama yaptı ve kulübe ait Canbulat Stadı'nın hizmete açılmasını sağladı. Ağustos 2012'de Falyalı "yoğun işlerini" gerekçe göstererek tekrar aday olmadı. 2017-18 sezonunda da kulübün sponsorluğunu üstlendi.

2012 yılında diyetisyen Özge Taşker Falyalı ile evlendi. İki çocuk sahibiydi.

780 milyon doları olduğu iddia edilmişti.

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. .

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