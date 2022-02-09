Halil Falyalı kimdir? Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Halil Falyalı neden öldü? Falil Falyalı'yı kim öldürdü? Halil Falyalı kimdir? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane işletmeciliği ve iş adamlığı yapan Halil Falyalı'nun konvoyuna uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda Halil Falyalı'nın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Halil Falyalı ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Halil Falyalı bir dönem Mağusa Türk Gücü kulübünde başkanlık da yapmıştır.

Halil Falyalı neden öldü? Falil Falyalı'yı kim öldürdü? Halil Falyalı kimdir? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane işletmeciliği ve iş adamlığı yapan Halil Falyalı'nun konvoyuna uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda Halil Falyalı'nın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Halil Falyalı ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Halil Falyalı bir dönem Mağusa Türk Gücü kulübünde başkanlık da yapmıştır.

KKTC'de otel sahibi ve kumarhane işletmecisi olan ve aynı zamanda farklı yatırımları olan iş insanı Halil Falyalı'nın konvoyuna evinin yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namluluk ve otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Halil Falyalı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak vücuduna çok sayıda yara alan Halil Falyalı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halil Falyalı neden öldü?

Hastaneden Halil Falyalı'nın ölümüne ilişkin açıklama yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen açıklamasında şunları söyledi: "KKTC saatine göre 19.45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin, kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir."

Falil Falyalı'yı kim öldürdü?

Halil Falyalı'nın ölümü sonrası ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. Falyalı'ya silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen kişilerin MOBESE görüntülerinin ortaya çıktığı da iddi adildi. Öte yandan suikastın yaşandığı bölgede 50'den fazla kovan bulundu. Halil Falyalı'nın katillerini bulmak için geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Halil Falyalı kimdi?

Halil Falyalı'nın adı Sedat Peker'in yayınladığı videolarda sıkça geçiyordu.

Halil Falyalı, Kıbrıslı Türk iş insanı, otel ve kumarhane işletmecisidir.

1950'lerin sonlarında doğan Falyalı, Mağusalıdır.

Kuzey Kıbrıs'ta beş yıldızlı otel, kumarhane ve çeşitli sektörlerde şirketler sahibi olan Halil Falyalı KKTC Kulübü Mağusa Türk Gücü başkanlığı da yapmıştır.

8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Birçok otel işletmeciliği ve kumarhane (casino) yöneticiliği yapmış olan Falyalı, günümüzde Kıbrıs'ta beş yıldızlı Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibiydi. Bunun yanında Fly Oil, Girne Marina, çeşitli bahis siteleri, restoranlar ve bilgi teknolojisi şirketlerinin sahibiydi. Yasadışı bahis sitelerini de yönettiği iddia edilmekteydi.

Falyalı kardeşlerin adı 2004 yılında İngiliz futbol takımı Fulham FC'yi satın almakla basında yer almıştır. Yapılan açıklamalarda Falyalı kardeşler kulübe 100 milyon sterlin önermesine rağmen kulüp yöneticileri takımı satmaya yanaşmamıştır.

Mağusa Türk Gücü kulübüne 2008-2012 yılları arasında başkanlık yapan Falyalı, bu sürede kulübe yaklaşık dört milyon TL harcama yaptı ve kulübe ait Canbulat Stadı'nın hizmete açılmasını sağladı. Ağustos 2012'de Falyalı "yoğun işlerini" gerekçe göstererek tekrar aday olmadı. 2017-18 sezonunda da kulübün sponsorluğunu üstlendi.

2012 yılında diyetisyen Özge Taşker Falyalı ile evlendi. İki çocuk sahibiydi.

780 milyon doları olduğu iddia edilmişti.

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. .