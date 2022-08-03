Akbank promosyon ne kadar 2022? Akbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Akbank 7 bin TL promosyon mu veriyor?

Akbank promosyon ne kadar 2022? Ağustos ayı içerisinde emekli maaşını Akbank'a taşıyanlar için yeni promosyon düzenlemesi yapıldı. Peki ama Akbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Akbank 7 bin TL promosyon mu veriyor? Akbank emekli maaşı ayrıcalıkları nelerdir? İşte detaylar...