Akbank promosyon ne kadar 2022? Akbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Akbank 7 bin TL promosyon mu veriyor?
Akbank promosyon ne kadar 2022? Ağustos ayı içerisinde emekli maaşını Akbank'a taşıyanlar için yeni promosyon düzenlemesi yapıldı. Peki ama Akbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Akbank 7 bin TL promosyon mu veriyor? Akbank emekli maaşı ayrıcalıkları nelerdir? İşte detaylar...
2022-08-03 16:25:06
Ağustos ayı içerisinde emekli maaşını Akbank'a taşıyanlar için yeni promosyon düzenlemesi yapıldı. Peki ama Akbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Akbank 7 bin TL promosyon mu veriyor? Akbank emekli maaşı ayrıcalıkları nelerdir? İşte detaylar...
Akbank promosyon ne kadar 2022?
Akbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Akbank'a emekli maaşını taşıyan;
0-1499 TL arası emekli maaşı alanlar 4.650 TL,
1.500 TL – 2.499TL arası emekli maaşı alanlar 5.800 TL
2.500 TL ve üzeri arası emekli maaşı alanlar 7.000 TL promosyon ödemesi alacak.
Akbank emekli maaşı ayrıcalıkları nelerdir?
SGK Emekli maaşını taşıyan kişiler 7.000 TL promosyona ek 500 TL chip-para ile toplamda 7.500 TL ödül fırsatı kazanıyor.
Aynı zamanda maaş yatmadan 2 gün önce %0 faizle para çekme avantajı da veriliyor.
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