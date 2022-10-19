Alman simidi brezel tarifi | Alman simidinin içinde neler var? Alman simidine ne denir?

Alman simidi brezel tarifi, en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Peki ama Alman simidinin içinde neler var ve nasıl yapılır? Farklı tekniklerle yapılan bu simidin püf noktalarını sizler için derledik. Brezel olarak adlandırılan bu simit, farklı şekillerde de tanınıyor. Alman simidine ne denir? İşte tüm soruların yanıtları.

Alman simidi brezel tarifi, en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Peki ama Alman simidinin içinde neler var ve nasıl yapılır? Farklı tekniklerle yapılan bu simidin püf noktalarını sizler için derledik. Brezel olarak adlandırılan bu simit, farklı şekillerde de tanınıyor. Alman simidine ne denir? İşte tüm soruların yanıtları.

Alman simidi brezel tarifi

3 su bardağı sert un, (yüksek protein içeren un) (yoksa 3,5 su bardağı un)

1 su bardağı oda sıcaklığında su,

2 tatlı kaşığı kuru maya,

1 tatlı kaşığı herhangi bir çeşit pekmez,

1 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı,

1 tatlı kaşığı tuz

Haşlama için;

1,5 lt su

3 tepeleme yemek kaşığı karbonat,

1 yemek kaşığı pekmez (çeşidi farketmez)

Üzeri için;

1 yemek kaşığı tereyağı,

Salamura tuz.

Alman simidi tarifi

Derin bir kabın içerisine su pekmez maya ve tereyağını koyun. Üzerine unu azar azar ekleyerek karıştırın. Hamur daha tam karışmadan unun yarısına geldiğinizde tuzu ilave edin. Belirtilen unu ilave ettikten sonra sert bir hamur elde edene kadar 10 dakika kadar katlayarak yoğurun.

Elde edilen hamurdan toplamda 6 eşit beze çıkacak şekilde bölün ve yuvarlayın. Hamurların üzerine bir bez ya da streç film örterek 5 dakika dinlendirin.

Bekleyen hamurları teker teker bastırarak çay tabağı genişliğine gelecek şekilde açın. açılan parçaları rulo yaparak yuvarlayın. Rulo halindeki hamurların tekrar üzerini örterek 5 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenmiş ruloları iki elinizle bastırarak ileri geri yapıp ortası kalın uçları ince olacak gibi şekillendirin. Daha sonra simide orijinal şeklini verin ve alt kısmına jiletle çizik atın.

Hazırlamış olduğunuz simitleri fırın tepsisine dizin. Bu şekilde dolapta 1 saat kadar dinlendirin.

Bir tencereye suyu alarak kaynatın. İçerisine karbonatı daha sonra pekmezi ekleyip karıştırın.

Dolapta dinlenmiş olan simitleri kaynayan suya atıp kevgir ile 30 saniye kadar suyun altında kalacak şekilde pişirin. Fakat simitlerin mayasını kaybetmemesi için ezmemeye çalışın.

Yine kevgirle iyice süzerek tepsiye dizin. Tüm simitler için aynı işlemi yapın.

Üzerine iri taneli tuzu serpip 230 derecelik önceden ısıtılmış fırında renkleri dönene kadar pişirin.

Alman simidine ne denir?

Alman simidine bretzel deniyor. Bazı aksan faklılıklarından dolayı pretzel olarak da bilinir.

.