DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3259 ₺

EURO

18,1953 ₺

ALTIN

1.024,88 ₺

BİST

2.533,33 ₺

TIMETURK / GENEL / Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma! 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma! 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

3 Saat Önce
2022-06-19 13:52:28
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma! 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir restoranda 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı mermilerin restoranın karşısında yer alan özel hastanenin duvarına ve camlarına isabet ettiği görüldü.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş