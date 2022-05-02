DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Burak Sergen: Her şeye karşı çıkmak muhaliflik değil
Adı Sevgi 8.bölüm izle Atv | Adı Sevgi yeni bölüm (8.bölüm) tek parça full Hd izle | Adı Sevgi yayınlandı mı?
Kayısı çekirdeği ihracatından 5,2 milyon dolarlık gelir
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
3600 ek gösterge düzenlemesinde gözler 10 Mayıs'taki toplantıda
Yargı 31. bölüm izle | Yargı son bölüm ne zaman? Yargı 31.bölüm neden yok?
Akar: Yunanistan inatla provokatif eylemlerini sürdürüyor
İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Mayıs-Temmuz aralığını oldukça riskli görüyorum
Kantaron yağı neye faydası var? Sarı ve kırmızı kantaron nedir ne işe yarar? Kantaron çayı ne işe yarar?
İspanya'da telefon dinleme skandalı
İslam'ı seçen Japon Akademisyen: Allah'ın dilemediği hiçbir şey gerçekleşmez
Akşener'den İstanbul ve Ankara örneği
Bakan Özer'den 'Köy yaşam merkezleri' açıklaması
Ukrayna: Son 24 saatte 300 Rus askeri daha öldürüldü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram mesajı

TIMETURK / SAĞLIK / Kantaron yağı neye faydası var? Sarı ve kırmızı kantaron nedir ne işe yarar? Kantaron çayı ne işe yarar?

Kantaron yağı neye faydası var? Sarı ve kırmızı kantaron nedir ne işe yarar? Kantaron çayı ne işe yarar?

Kantaron yağı neye faydası var? Bitkisel çözümler arayanların mutlaka adını duyduğu kantaron yağının fayda ve zararlarını sizler için derledik. Oldukça etkili bir bitki olan kantaronu kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışmanızda fayda var. Peki ama bu kadar etkili olan kantaronun ne gibi faydaları var? Sarı ve kırmızı kantaron nedir ne işe yarar? Kantaron çayı ne işe yarar? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-05-02 11:59:01
Kantaron yağı neye faydası var? Sarı ve kırmızı kantaron nedir ne işe yarar? Kantaron çayı ne işe yarar?

Bitkisel çözümler arayanların mutlaka adını duyduğu kantaron yağının fayda ve zararlarını sizler için derledik. Oldukça etkili bir bitki olan kantaronu kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışmanızda fayda var. Peki ama bu kadar etkili olan kantaronun ne gibi faydaları var? Sarı ve kırmızı kantaron nedir ne işe yarar? Kantaron çayı ne işe yarar? İşte detaylar...

Kantaron yağı neye faydası var?

Hücre yenilenmesini destekler ve hızlandırır. Herhangi bir karışım hazırlanmasını gerektirmeden doğrudan cilt üzerine uygulanabilen kantaron yağları yaşlanma belirtilerini geciktirmeye, kırışıklıkları önlemeye ve cildin elastikiyetini arttırmaya yardımcı olur.

Antiseptik özellikler gösterdiğinden vücudu mikroplara karşı korur. İltihap önleyici etkiler göstererek vücutta oluşan iltihaplanmaların hızla iyileşmesine destek olur.

Sarı ve kırmızı kantaron nedir ne işe yarar?

Temelde aynı kantaron bitkisinden elde edilen bu yağların farkı kırmızı kantaron yağının taze bitkilerden, sarı kantaron yağının ise kurutulmuş bitkilerden elde edilmiş olmasıdır. Aynı bitkiden elde edilmiş olması nedeniyle sarı kantaron yağı faydaları ile kırmızı kantaron yağı faydaları hemen hemen benzerdir.

Kantaron çayı ne işe yarar?

Hazmı kolaylaştırırken iştahın açılmasını sağlar. Ruhu sakinleştirici etkisi olduğu gibi kasları da gevşetir.

Adet söktürücü görevi gören sarı kantaron çayı, dönemsel sancılarınızın azalmasına yardımcı olur. Sarı kantaron; baş, kas ve eklem ağrılarında hafifletici rol oynar.

Kantaron çayını kimler kullanmamalı?

Özellikle doğum kontrol hapı ve tansiyon, antidepresan, astım, kanser ilaçları kullananlar, organ nakli yapılan hastalar ile siroz hastaları tarafından kullanılmamalıdır.

Kullanmak isteyen kişilerin öncelikle bir uzmana başvurması gerekir.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş