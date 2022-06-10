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Mıhlama nasıl yapılır? Ev yapımı mıhlama tarifi | Tam ölçülü mıhlama tarifi

Mıhlama nasıl yapılır? Ev yapımı mıhlamaya sizler için derledim tam kıvamında tam ölçülü bir mıhlama yapmak için aşağıdaki malzemeleri olduğu gibi kullanmanız yeterli olacaktır. Peki ev yapımı mıhlama tarifinin ölçüleri nelerdir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-06-10 14:35:13
Mıhlama nasıl yapılır? Ev yapımı mıhlama tarifi | Tam ölçülü mıhlama tarifi

Ev yapımı mıhlamaya sizler için derledim tam kıvamında tam ölçülü bir mıhlama yapmak için aşağıdaki malzemeleri olduğu gibi kullanmanız yeterli olacaktır. Peki ev yapımı mıhlama tarifinin ölçüleri nelerdir? İşte detaylar...

Mıhlama nasıl yapılır?

Ev yapımı bazlama yapmanın en önemli püf noktası su oranını iyi ayarlamaktır. Eğer suyu döktükten sonra çok katı bir kıvamı varsa su eklemeye devam etmelisiniz.

Bu eklemeler yarımşar bardak olarak artırılabilir.

Ev yapımı Mıhlama malzemeleri ve tarifi

2 yemek kaşığı tereyağı

2,5 yemek kaşığı mısır unu

1 su bardağı su

1 su bardağı küp küp doğranmış Karadeniz kaşarı

Öncelikle tereyağını tavaya alalım. Eridikten sonra kızarmadan üzerine mısır ununu ilave edelim.

Mısır ununun rengi döndükten sonra üzerine suyu ilave edip karıştıralım.

Suyu döktükten sonra unun ayrılması normaldir bir süre kaynadıktan sonra birleşecektir.

Son olarak üzerine Karadeniz kaşarı ya da kaşar peyniri ekledikten sonra kısık ateşi alalım.

İndirmeden önce üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edip ekstra bir lezzet elde edebilirsiniz.

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