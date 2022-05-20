Zeytinyağlı enginar en kolay nasıl yapılır? Taze enginar yemeği nasıl yapılır? Sade enginar tarifi

Zeytinyağlı enginar en kolay nasıl yapılır? Enginar çok sık tüketilmese de deneyenin vazgeçemeyeceği bir lezzet. Peki enginar nasıl yapılır? En güzel enginar tarifini ve püf noktalarını sizler için derledik. Enginarın pişme süresi, kararmaması için yapılası gerekenler ve dahası için okumaya devam edin! Taze enginar yemeği nasıl yapılır? Sade enginar tarifi...

Enginar çok sık tüketilmese de deneyenin vazgeçemeyeceği bir lezzet. Peki enginar nasıl yapılır? En güzel enginar tarifini ve püf noktalarını sizler için derledik. Enginarın pişme süresi, kararmaması için yapılası gerekenler ve dahası için okumaya devam edin! Taze enginar yemeği nasıl yapılır? Sade enginar tarifi...

Zeytinyağlı enginar en kolay nasıl yapılır?

Enginarı çanak şeklinde değil de, sulu bir yemek gibi yapmanız en kolay yolu olacaktır. Kısaca tarif verilmesi gerekirse;

zeytinyağını tencereye alıp soğanı kavurun. İçerisine sırasıyla dilimlenmiş enginarları ve garnitür malzemelerini ilave edip, limon sosunda pişirin.

Dilerseniz unlu meyane yaparak suyunu yoğunlaştırabilir ve farklı şekilde sunabilirsiniz.

Zeytinyağlı enginar malzemleri

yarım su bardağı zeytinyağı

1 orta boy kuru soğan

1 patates

1 büyük havuç

1su bardağı bezelye

8 adet ayıklanmış enginar

2 taze sıkılmış limonun suyu

1 su bardağı s u

1 tatlı kaşığı t oz şeker

1 çay kaşığı tuz

- Enginarları siz ayıklayacaksanız yanınızda limon bulundurun ve her bıçak darbesinden sonra kararmamasıu için limon sürmeyi unutmayın.

Öncelikle derin ve yayvan bir tencereye yağı, soğanı alıp kavurun. Soğanın kokusu çıkınca üzerine patates, bezelye ve havucu ilave edin. Tam pişirmeden garnitürü ocaktan alın.

Derin bir kap içerisinde; 2 adet sıkılmış limon suyu, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz karışımını hazırlayın.

Enginarların sığacağı tencerenin dibine enginarları yerleştirin ve üzerine garnitürü eşit şekilde paylaştırın. Son olarak limonlu sosu üzerine dökün ve enginarlar yumuşayıncaya kadar pişirin.