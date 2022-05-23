Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi | Mercimek çorbası nasıl sarı olur? Altın sarısı mercimek çorbası nasıl yapılır?
Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi | Lokantalarda pürüzsüz kıvamı ve rengiyle merak edilen mercimek çorbasının tarifini sizler için derledik. Salçasız ve çok az zerdeçal takviyeli bu çorbaya bayılacaksınız. Mercimek çorbası nasıl sarı olur? Altın sarısı mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte sapsarı mercimek çorbası tarifi...
2022-05-23 10:28:14
Lokantalarda pürüzsüz kıvamı ve rengiyle merak edilen mercimek çorbasının tarifini sizler için derledik. Salçasız ve çok az zerdeçal takviyeli bu çorbaya bayılacaksınız. Mercimek çorbası nasıl sarı olur? Altın sarısı mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte sapsarı mercimek çorbası tarifi...
Lokanta usulü mercimek çorbası tarif
- 1 su bardağı mercimek
- 1 adet küçük havuç
- Yarım soğan
- Yarım patates
- 5 su bardağı su (kontrollü)
- Tuz, karabiber
- Çay kaşığının ucuyla zerdeçal
- 2 yemek kaşığı yemeklik yağ
Yağı tencereye alıp içerisine doğranmış soğanları ekleyin.
Üzerine havuç ve patatesi de küçük doğrayıp ilave edin. Kavrulan sebzelerin üzerine baharatları ekleyip karıştırın.
Son olarak suyunu ilave edip kaynayıncaya kadar kapağı kapalı bekletin.
Kaynadıktan sonra blenderdan geçirin ve birkaç dakika kadar demlendirin.
Mercimek çorbası nasıl sarı olur?
Altın sarısı mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbasının sarı olmasının sebebi, içerisine katılan zerdeçaldan kaynaklanmaktadır. Çay kaşığının ucuyla zerdeçal eklediğinizde ve salçasız yaptığınızda rengi sarıya kaçacaktır.
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