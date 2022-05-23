DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

15,9528 ₺

EURO

16,9747 ₺

ALTIN

955,22 ₺

BİST

2.393,68 ₺

TIMETURK / KADIN & AİLE / Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi | Mercimek çorbası nasıl sarı olur? Altın sarısı mercimek çorbası nasıl yapılır?

Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi | Mercimek çorbası nasıl sarı olur? Altın sarısı mercimek çorbası nasıl yapılır?

Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi | Lokantalarda pürüzsüz kıvamı ve rengiyle merak edilen mercimek çorbasının tarifini sizler için derledik. Salçasız ve çok az zerdeçal takviyeli bu çorbaya bayılacaksınız. Mercimek çorbası nasıl sarı olur? Altın sarısı mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte sapsarı mercimek çorbası tarifi...

59 Dakika Önce
2022-05-23 10:28:14
Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi | Mercimek çorbası nasıl sarı olur? Altın sarısı mercimek çorbası nasıl yapılır?

Lokantalarda pürüzsüz kıvamı ve rengiyle merak edilen mercimek çorbasının tarifini sizler için derledik. Salçasız ve çok az zerdeçal takviyeli bu çorbaya bayılacaksınız. Mercimek çorbası nasıl sarı olur? Altın sarısı mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte sapsarı mercimek çorbası tarifi...

Lokanta usulü mercimek çorbası tarif

  • 1 su bardağı mercimek
  • 1 adet küçük havuç
  • Yarım soğan
  • Yarım patates
  • 5 su bardağı su (kontrollü)
  • Tuz, karabiber
  • Çay kaşığının ucuyla zerdeçal
  • 2 yemek kaşığı yemeklik yağ

Yağı tencereye alıp içerisine doğranmış soğanları ekleyin.

Üzerine havuç ve patatesi de küçük doğrayıp ilave edin. Kavrulan sebzelerin üzerine baharatları ekleyip karıştırın.

Son olarak suyunu ilave edip kaynayıncaya kadar kapağı kapalı bekletin.

Kaynadıktan sonra blenderdan geçirin ve birkaç dakika kadar demlendirin.

Mercimek çorbası nasıl sarı olur?

Altın sarısı mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbasının sarı olmasının sebebi, içerisine katılan zerdeçaldan kaynaklanmaktadır. Çay kaşığının ucuyla zerdeçal eklediğinizde ve salçasız yaptığınızda rengi sarıya kaçacaktır.

Çilek reçeli yapımı nasıl yapılır? Çilek reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir? Çilek reçeli ne kadar sürede kaynar?
İLİŞKİLİ HABERÇilek reçeli yapımı nasıl yapılır? Çilek reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir? Çilek reçeli ne kadar sürede kaynar?
Bulgur pilavı lokanta usulü | Lokanta usulü bulgur pilavı tarifi | Bulgur pilavı en lezzetli nasıl yapılır?
İLİŞKİLİ HABERBulgur pilavı lokanta usulü | Lokanta usulü bulgur pilavı tarifi | Bulgur pilavı en lezzetli nasıl yapılır?
Browni şerbetli kurabiye nasıl yapılır? Browni kurabiye malzemeleri nelerdir? Banyolu kurabiye tarifi
İLİŞKİLİ HABERBrowni şerbetli kurabiye nasıl yapılır? Browni kurabiye malzemeleri nelerdir? Banyolu kurabiye tarifi
Altın süt tarifi | Altın sütü ne zaman içmeliyiz? Yatmadan önce altın süt içmek ne işe yarar?
İLİŞKİLİ HABERAltın süt tarifi | Altın sütü ne zaman içmeliyiz? Yatmadan önce altın süt içmek ne işe yarar?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş