Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi | Mercimek çorbası nasıl sarı olur? Altın sarısı mercimek çorbası nasıl yapılır?

Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi | Lokantalarda pürüzsüz kıvamı ve rengiyle merak edilen mercimek çorbasının tarifini sizler için derledik. Salçasız ve çok az zerdeçal takviyeli bu çorbaya bayılacaksınız. Mercimek çorbası nasıl sarı olur? Altın sarısı mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte sapsarı mercimek çorbası tarifi...