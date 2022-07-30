Mocha nasıl yapılır? Kafede yapılanlar gibi moka tarifi | Mocha içindeki malzemeler nelerdir?

Mocha nasıl yapılır? En sevilen kahvelerden biri olan mochayı evdeki malzemelerle de yapabilirsiniz. Peki ama mocha içindeki malzemeler nelerdir? Kafede yapılanlar gibi moka tarifi nasıl yapılır? İşte merak edilen kahve tarifi...

En sevilen kahvelerden biri olan mochayı evdeki malzemelerle de yapabilirsiniz. Peki ama mocha içindeki malzemeler nelerdir? Kafede yapılanlar gibi moka tarifi nasıl yapılır? İşte merak edilen kahve tarifi...

Mocha nasıl yapılır?

Bir ölçü espresso (30ml)

120 ml süt

2 yemek kaşığı çikolata sosu ya da 2-3 adet madlen çikolata

1 çay kaşığı kakao

Öncelikle bir ölçü espressoyu yapın. Dilerseniz Türk kahvesi ya da granül kahveyle de deneyebilirsiniz.

Sütü ısıtın ve bir çırpıcı yardımıyla köpürtün. Espressonun üzerine çikolata sosu ve kakaoyu ilave edip karıştırın. Daha sonra köpürttüğünüz sütü ilave edin.

Dilerseniz şeker ve şanti de kullanabilirsiniz.