Ufuk Çelikkol kimdir? Cem Muhammet A.'nın babası kim? Çöp evde bulunan çocuk olayında yeni gelişme...

Ufuk Çelikkol kimdir? Cem Muhammet A.'nın babası kim? Bursa'da çöp evde bitkin ve bakımsız halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A. olayında yeni gelişme yaşandı. Anne Yasemin A. ifadesinde çocuğun 2013 yılında tanıştığı ve kısa süre ilişki yaşadığı Muhammet adlı kişiden olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Yasemin A. ile kısa süre evli kalan Ufuk Çelikol babalık testi başvurusunda bulundu. Ufuk Çelikkol açıklamasında 'Kısa bir evliliğimiz oldu. Kendisine sesleniyorum, çocuk benimse çıksın söylesin ki, ben de çocuğuma maddi manevi olarak sahip çıkayım.' dedi.

Ufuk Çelikkol kimdir? Cem Muhammet A.'nın babası kim? Bursa'da çöp evde bitkin ve bakımsız halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A. olayında yeni gelişme yaşandı. Anne Yasemin A. ifadesinde çocuğun 2013 yılında tanıştığı ve kısa süre ilişki yaşadığı Muhammet adlı kişiden olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Yasemin A. ile kısa süre evli kalan Ufuk Çelikol babalık testi başvurusunda bulundu. Ufuk Çelikkol açıklamasında "Kısa bir evliliğimiz oldu. Kendisine sesleniyorum, çocuk benimse çıksın söylesin ki, ben de çocuğuma maddi manevi olarak sahip çıkayım." dedi.

Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A. devlet korumasına alındı. Odada teyzesi tarafından kilitli tutulan küçük çocuğun tedavisine hastanede devam ederken anne Yasemin A.'dan ise şaşırtan açıklamalar geldi. Yasemin A. ise ifadesinde; eski eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2012 yılında boşandığını söylemiş ve 2013 yılı başlarında ise 'Muhammet' adlı bir kişiyle tanışıp, gönül ilişkisi yaşadıklarını belirtmişti. Yasemin A. "Çocuk sahibi olmak istediğim için 2013 yılında Muhammet'ten, Cem Muhammet A. isimli çocuğum dünyaya geldi. Çocuğumun babası oğlumun doğumu için kararsızdı. Ben de bu süreçte kendisinden ayrıldım. Haberi olmaksızın çocuğum Cem Muhammet'i doğurdum. Çocuğumun bütün velayet hakları doğumdan beri benim üzerimedir" demişti.

Ufuk Çelikkol kimdir

Yasemin A. ile kısa süre evli olan Ufuk Çelikok küçük çocuğun babası olabileceği iddiası üzerine DNA testi başvurusu yaptıu. 9 yaşındaki C.M.A'nın babası olduğu iddia edilen Ufuk Çelikkol'un çocuktan haberinin olmadığı ortaya çıktı. Ülke gündemine oturan olayda, çocuğun babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda anne Yasemin A. ve teyze Pınar A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çelikol, çocuğu kendisinden gizlediğini iddia ettiği anne Yasemin A. ve eve hapsedip alıkoyan teyze Pınar A.'nın cezalandırılmasını istedi. Çelikol, kendisinden DNA örnekleri alınarak, babalık testi yapılmasını istediğini belirtti.

"Tarihlerin uyuştuğunu anladım"

Adliye önünde açıklamalarda bulunan Çelikol, "Çocuk benimse sonuna kadar sahip çıkacağım. Şikayet dilekçemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdim. Ancak olay yeri olan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olduğu için oraya gönderilecek. Hem annenin, hem teyzesinin cezalandırılması için şikayette bulundum. Televizyonlarda olayı görünce, doğum kontrollerine götürdüğüm tarihlerin uyuştuğunu anladım. Annesinin benden habersiz doğum yaptığını tahmin ettim. Benim bu olaydan ve çocuktan haberim yoktu. Çocuğuma sonuna kadar sahip çıkacağım. Annesi benden boşandığında, 'hamile değilim bebeği düşürdüm' dedi. Herhangi bir evrak veya kürtaj belgesi göstermedi. Çocuğun benim olduğuna inanıyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Hukuki sürecin takipçisi olacağım, peşini bırakmayacağım" dedi.

"Kısa bir evliliğimiz oldu"

Çocuğun annesiyle evliliğin kısa sürdüğünü söyleyen Çelikol, "Kısa bir evliliğimiz oldu. Kendisine sesleniyorum, çocuk benimse çıksın söylesin ki, ben de çocuğuma maddi manevi olarak sahip çıkayım. Ama benden çocuğumu yalan beyanla kaçırırsa, kendisinden de bu konuda şikayetçi olacağım. Çıksın çocuk onundur desin, doğruyu söylesin ben de destek çıkacağım. Tekrar söylüyorum herkes bilsin, çocuktan ve bu olaydan haberim yoktu. Ben babayım, sonuna kadar çocuğuma sahip çıkarım. Öğrendiğim ilk gün hukuki süreci başlattım" şeklinde konuştu.