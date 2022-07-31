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Ev yapımı aşure nasıl yapılır? En güzel aşure hangi malzemelerle yapılır? Aşurenin içinde neler var?

Ev yapımı aşure nasıl yapılır? En sevilen tatlılar arasında olan aşurenin tarifini sizler için derledik. İlk kez aşure yapacak olanlar birçok soruya yanıt arıyor. Aslında aşure yapmak oldukça basittir. Aşure yapımı ne kadar sürer? Gerçek aşure malzemeleri nelerdir? Aşurenin beyaz olması için ne yapmak lazım? En güzel aşure hangi malzemelerle yapılır? Aşurenin içinde neler var? Aşure tarifi...

4 Saat Önce
2022-07-31 14:11:53
Ev yapımı aşure nasıl yapılır? En güzel aşure hangi malzemelerle yapılır? Aşurenin içinde neler var?

En sevilen tatlılar arasında olan aşurenin tarifini sizler için derledik. İlk kez aşure yapacak olanlar birçok soruya yanıt arıyor. Aslında aşure yapmak oldukça basittir. Aşure yapımı ne kadar sürer? Gerçek aşure malzemeleri nelerdir? Aşurenin beyaz olması için ne yapmak lazım? En güzel aşure hangi malzemelerle yapılır? Aşurenin içinde neler var? Aşure tarifi...

En güzel aşure hangi malzemelerle yapılır?

2 su bardağı aşurelik buğday (2 litre kadar suda haşlayın)

2 yemek kaşığı pirinç

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı haşlanmış fasulye

150 gram kuru kayısı

150 gram kuru incir

150 gram kuru üzüm

Yarım su bardağı fındık

4 litre sıcak su

1 tatlı kaşığı karanfil

1,5 su bardağı süt

3 su bardağı toz şeker

1 tutam tuz

Ev yapımı aşure nasıl yapılır?

Öncelikle geceden aşurelik buğdayları ıslatırsanız daha kısa sürede pişirebilirsiniz. Aynı şekilde fasulye, nohut ve pirinci de ıslatın.

Tüm kuru meyveler için ön hazırlık aşaması olarak kaynatma işlemini uygulayıp haşlayın. Aynı işlemleri bakliyatlar için de uygulayın.

Derin kaba buğdayları alıp kaynatın. Üzerine sırasıyla bakliyatları ekleyip harmanlanmasını için, dağıtmadan haşlayın.

Kaynamaya başladıktan sonra sütü ve şekeri ilave edin. Son olarak meyveleri içerisine koyup karıştırın. Ocağı kapattıktan sonra fındıkları ekleyin. Eğerceviz atacaksanız, soğğuduktan sonra ilave etmeye çalışın.

Aşurenin beyaz olması için ne yapmak lazım?

Aşureye ilave edilen süt, beyazlığını artırmak için eklenir. Aynı zamanda malzemeleri önceden haşlamak ve sularını dökmek de aşurenin renginin bulanmasını önler.

Son olarak ceviz ve fındık da soğumadan eklenirse, direkt olarak aşureyi karartır.

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