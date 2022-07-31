Fransa'dan ''Türkiye ve Suriye'' bildirisi: ''Kürt müttefiklerimize saldırılmasına izin veremeyiz''

Fransa Parlamentosu'nda yayımlanan ortak bildiride Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı çıkılması çağrısında bulunuldu.

Fransa'da senatör Laurence Cohen'in girişimiyle farklı siyasi gruplardan 102 parlamenter, yayımladıkları ortak bildiride Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı çıkılması çağrısında bulundu.

"Erdoğan'ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı" başlıklı mektupta senatörler, Türkiye hükümetinin, "Ukrayna savaşı ile NATO'da merkez rolünü oynama stütüsünden faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakı'nın onayını elde etmeye çalıştığını" ifade etti.

'BATI TÜRK ORDUSUNUN İHLALLERİNİ GÖRMEZDEN GELMEMELİ'

Le Journal du Dimanche gazetesinde yayımlanan bildiri şu şekilde:

"Suriye'nin kuzey ve doğusunda özerk yönetim tarafından kontrol edilen bölgelerde savaşın neden olduğu korkunç koşullara rağmen Kürt, Arap, Asuri-Keldani, Ermeni ve tüm etnik halklar bir arada yaşamakta ve kendilerini demokratik, feminist ve ekolojik bir sistem içinde örgütlemeye çalışıyor ve diyalog içinde barışı inşa etmek için mücadele ediyorlar.

Batılı ülkeler artık Türk ordusu tarafından işlenen ihlalleri görmezden gelmemelidir. Kürt savaşçılarının IŞİD'e karşı mücadeledeki kararlılığı tüm uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak bugün unutulmuş görünüyorlar. Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz."

OPERASYON SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırları boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak istediğini söyleyerek, yeni bir operasyon hazırlığı içerisinde olunduğunu açıklamıştı.