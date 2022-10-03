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TIMETURK / KADIN & AİLE / Çiğ köftenin içine neler girer? Çiğ köfte birbirine yapışmıyor ne yapmalıyım? Çiğ köfte nasıl yapılır kısaca?

Çiğ köftenin içine neler girer? Çiğ köfte birbirine yapışmıyor ne yapmalıyım? Çiğ köfte nasıl yapılır kısaca?

Çiğ köftenin içine neler girer? Çiğ köfte malzemelerini ve çiğ köftenin detaylarını sizler için derledik. Çiğ köfte birleşmiyorsa yapışmıyorsa ne yapılması gerekir? Çiğ köfte birbirine yapışmıyor ne yapmalıyım? Çiğ köfte nasıl yapılır kısaca? Çiğ köfte ne kadar yoğrulmalı, hangi malzeme ne kadar konmalı detaylarda.

2 Gün Önce
2022-10-03 10:49:13
Çiğ köftenin içine neler girer? Çiğ köfte birbirine yapışmıyor ne yapmalıyım? Çiğ köfte nasıl yapılır kısaca?

Çiğ köftenin içine neler girer? Çiğ köfte malzemelerini ve çiğ köftenin detaylarını sizler için derledik. Çiğ köfte birleşmiyorsa yapışmıyorsa ne yapılması gerekir? Çiğ köfte birbirine yapışmıyor ne yapmalıyım? Çiğ köfte nasıl yapılır kısaca? Çiğ köfte ne kadar yoğrulmalı, hangi malzeme ne kadar konmalı detaylarda.

Çiğ köftenin içine neler girer?

Çiğ köftenin içine; esmer bulgur, su, isot, soğan, limon suyu, zeytinyağı, toz biber, domates salçası, biber salçası, nar ekşisi, tuz girer.Yöreden yöreye arklılık da gösterebilir. Tabi etli yapıldığında içerisine et de girer.

Çiğ köfte birbirine yapışmıyor ne yapmalıyım?

Çiğ köftenin yapışmamasının sebebi neminden kaynaklanır. Eğer bulguru tam şişiremediyseniz ya da yağını yeteri kadar ilave edemediyseniz, çiğ köfte yapışmayabilir. Tabii çiğ köftenin dağılmasının ilk sebebi, yoğurmanın yetersiz kalmasıdır. Eğer çok iyi yoğurduysanız bu sefer su ve yağ miktarına bakmanız gerekir.

- Eğer çiğ köftenizi buz ile yoğuruyorsanız, içerisine birer yemek kaşığı olacak miktarda azar azar yağ ilavesi yapmanız gerekir.

- İçerisinde buz yoksa yine aynı şekilde bir yemek kaşığı miktarında su ve yağ ilavesi yaparak yoğurun. Duruma göre içerisine tekrar ekleyebilirsiniz.

Çiğ köfte nasıl yapılır kısaca?

  • 2,5 su bardağı esmer bulgur,
  • 1,5 su bardağı kaynar su
  • 1 çay bardağından bir parmak eksik isot
  • 1 adet soğan
  • 1 adet limon suyu
  • 1 çay bardağı dolusu zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı tatlı toz biber
  • 2 yemek kaşığı dolusu domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası (tercihen, eğer koymayacaksanız 1 yemek kaşığı daha domates salçası koyun.)
  • 5 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı tuz

Çiğ köfte yapımı

Derin bir kase içerisinde bulguru alın. Bir buçuk su bardağı kaynar su ile üzerini kapatarak bulguru demleyin.

Bir kenarda soğanları rendeleyerek ya da blenderdan geçirerek küçük parçalar haline ayırın. İsotu da ayrı bir kaseye alıp 5 dakika sıcak su ekleyerek demleyin.

Bulgur şiştikten sonra yoğurma kabına; kabarmış bulguru, üstüne robottan çektirdiğiniz soğanı, suyu ile birlikte demlemiş olduğunuz isotu, limon suyunu, nar ekşisini, zeytinyağı, tuzu, salçayı ve kırmızı biber ekleyerek yoğurun.

Kıvamına göre yağ ve su ilavesi yapabilirsiniz.

Eğer bu tarif de sizin için zorsa, aşağıdaki basit yöntemi deneyebilirsiniz.

Etsiz çiğ köfte malzemeleri | Robotta etsiz çiğ köfte nasıl yapılır?
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Çiğ köfte kaç saat yoğurulmalı?

Çiğ köftenin yoğurma saati bulguru miktarına göre değişiklik gösterir. Eğer etli çiğ köfte yoğuruyorsanız içerisindeki malzemelerin eti pişirmesi için saatlerce o çiğ köfteyi yoğurmanız gerekir. Dolayısıyla ne kadar çok bulgur kullanırsanız o kadar çok yoğurmanız gerekir. Bazen çiğ köftenin yoğurulması 1-2 saati bulabilir.

Eğer bu şekilde yapmak istemiyorsanız yukarıda sizin için robotta çiğ köfte tarifini derledik ona bakabilirsiniz.

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YORUMLAR (1)

Denedim

Denedim çok güzel oldu valla ama isotu biraz fazla gelmiş ben acı sevmiyorum bana fazla geldi

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