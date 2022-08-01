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TIMETURK / EKONOMİ / Finansbank emekli promosyon ne kadar? 2022 Finansbank emekli promosyon ödemesi miktarı

Finansbank emekli promosyon ne kadar? 2022 Finansbank emekli promosyon ödemesi miktarı

Finansbank emekli promosyon ne kadar? Emekliler için tanınan promosyon ödemeleri her bankada farklı işliyor. Maaşını taşıyacak olan emekliler hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırıyor. Peki finansbank emekli promosyon ödemeleri ne düzeyde? İşte 2022 Finansbank emekli promosyon ödemesi miktarı...

13 Dakika Önce
2022-08-01 12:00:43
Finansbank emekli promosyon ne kadar? 2022 Finansbank emekli promosyon ödemesi miktarı

Emekliler için tanınan promosyon ödemeleri her bankada farklı işliyor. Maaşını taşıyacak olan emekliler hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırıyor. Peki finansbank emekli promosyon ödemeleri ne düzeyde? İşte 2022 Finansbank emekli promosyon ödemesi miktarı...

Finansbank emekli promosyon ne kadar?

Finansbank, emekli maaşını bankasına taşıyan kişilere 5 bin TL'ye varan promosyon veriyor.

  • Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 3.500 TL,
  • Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 4.250 TL,
  • 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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