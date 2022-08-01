Finansbank emekli promosyon ne kadar? 2022 Finansbank emekli promosyon ödemesi miktarı

Finansbank emekli promosyon ne kadar? Emekliler için tanınan promosyon ödemeleri her bankada farklı işliyor. Maaşını taşıyacak olan emekliler hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırıyor. Peki finansbank emekli promosyon ödemeleri ne düzeyde? İşte 2022 Finansbank emekli promosyon ödemesi miktarı...