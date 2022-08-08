3 yıl dolmadan emekli maaşı taşıma | Sözleşme imzalayanlar 3 yıldan önce emekli maaşını başka bankaya taşıyabilir mi?

3 yıl dolmadan emekli maaşı taşıma | Emekliler için banka promosyonlarında yeni ödemeler gündeme geldi. Her bankada farklı tutarlarda ödeme ve alternatifler sunuldu. Peki ama bankasıyla sözleşme imzalayanlar başka bankaya emekli maaşlarını taşımak istese, imkan sağlanıyor mu? Sözleşme imzalayanlar 3 yıldan önce emekli maaşını başka bankaya taşıyabilir mi? İşte emekli maaşı taşımada son durumlar!

Emekliler için banka promosyonlarında yeni ödemeler gündeme geldi. Her bankada farklı tutarlarda ödeme ve alternatifler sunuldu. Peki ama bankasıyla sözleşme imzalayanlar başka bankaya emekli maaşlarını taşımak istese, imkan sağlanıyor mu? Sözleşme imzalayanlar 3 yıldan önce emekli maaşını başka bankaya taşıyabilir mi? İşte emekli maaşı taşımada son durumlar!

3 yıl dolmadan emekli maaşı taşıma

Emekli maaşları için bankalar promosyon anlaşması yapıyor. 3 yıl boyunca o bankayla sözleşme yapıldığı takdirde banka, kişiye promosyon ödemesinde bulunuyor. Fakat bazı bankaların promosyon ödemeleri, müşterisine cazip gelmiyor.

3 yıl dolmadan emekli maaşını farklı bri bankaya taşımak isteyen kişi, bankasına müracat etmeli. Sözleşmenin yılına göre cayma bdeli ödeyerek, farklı bir bankaya emekli maaşı taşınabilir.

1 yıl sonra emekli maaşımı başka bankaya taşıyabilir miyim?

Emekli maaşı 1 yıl boyunca alan kişi, bankasıyla iletişime geçerek, maaşını taşıyabilir.

Örneğin; kişi 3 yıl için 1.500 TL promosyon anlaşması yaptıysa ve 1 yıl sonra caymak istiyorsa, bankasına 1.00 TL ödeyerek anlaşmayı feshedebilir.

Bankalar ne kadar promosyon ödemesi yapar?

Banka promosyonlarına aşağıdaki haberlerden ulaşabilirsiniz. Her bankanın promosyon ödemeleri ve ayrıcalıkları farklıdır. Bankaların ödemeleri 1.500 TL'den başlıyor ve 7.500 TL'ye kadar çıkıyor.