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TIMETURK / EKONOMİ / SGK emekli promosyon anlaşması | Emekli promosyonunda son durum ne? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu verecek?

SGK emekli promosyon anlaşması | Emekli promosyonunda son durum ne? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu verecek?

SGK emekli promosyon anlaşması gündem oldu. Emekli promosyon ödemeleri için SGK yeni bir hamle yaptı. Kamu bankaları ile anlaşma yapan SGK, bütün SGK emeklilerinin 5.000 TL'ye varan prim ödemesi almasını sağlayan bir adım attı. Peki emekli promosyonunda son durum ne? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu verecek? İşte detaylar...

4 Saat Önce
2022-10-12 16:05:57
SGK emekli promosyon anlaşması | Emekli promosyonunda son durum ne? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu verecek?

SGK emekli promosyon anlaşması gündem oldu. Emekli promosyon ödemeleri için SGK yeni bir hamle yaptı. Kamu bankaları ile anlaşma yapan SGK, bütün SGK emeklilerinin 5.000 TL'ye varan prim ödemesi almasını sağlayan bir adım attı. Peki emekli promosyonunda son durum ne? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu verecek? İşte detaylar...

Emekli promosyonunda son durum ne?

Sosyal güvenlik kurumu emekli promosyonları için son hamlesini yaptı. Geçtiğimiz ay başlanan promosyon kampanyaları'nın sonuna gelindi maaşını taşıyan emeklilere 10.000 TL'ye kadar promosyon ödemeleri yapıldı.

Ekim ayında da promosyon ödemeleri devam ederken SGK yeni bir haber duyurdu. SGK kamu bankalarında 3 yıl anlaşma ile ödenen promosyon ücretinin 5000 TL'ye çıktığını duyurdu.

Kısacası SGK tarafından emekli olan kişiler için promosyon anlaşması yapıldı.

Hangi banka ne kadar emekli promosyonu verecek?

SGK'nın anlaşmasına göre, protokol imzalanan bankalarda emekliler;

  • 3.500.-TL'ye kadar 3.000.-TL,
  • 3.500.-TL – 7.500.-TL arası 3.500.-TL,
  • 7.500.-TL – 10.000.-TL arası 4.500.-TL
  • 10.000.-TL'den fazla 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

SGK emekli promosyon anlaşması

İmzalanan protokolde 19 banka yer alıyor. SGK'nın protokol imzalayacağı bankalar şu şekilde;

  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
  • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
  • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
  • Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
  • Türkiye İş Bankası A.Ş.
  • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  • Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.
  • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
  • QNB Finansbank A.Ş.
  • ING Bank A.Ş.
  • Şekerbank T.A.Ş.
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
  • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
  • Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
  • Odeabank A.Ş.
  • Fibabanka A.Ş.

Bankaların 7.500 TL'ye varan promosyon ödemeleri için aşağıdaki haberlere göz atabilirsinzi.

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