Yapı Kredi ne kadar emekli promosyonu veriyor? Yapı Kredi emekli promosyon fiyatı

Yapı Kredi ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emeklilerin merak ettiği promosyon ödemeleri için bankalar açıklama yaptı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyonlar için bankalar 6 bin 500 TL'ye kadar fiyat verdi. Peki ama Yapı Kredi her ay ne kadar emekli promosyonu yatırıyor? Yapı Kredi emekli promosyon fiyatı...

Emeklilerin merak ettiği promosyon ödemeleri için bankalar açıklama yaptı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyonlar için bankalar 6 bin 500 TL'ye kadar fiyat verdi. Peki ama Yapı Kredi her ay ne kadar emekli promosyonu yatırıyor? Yapı Kredi emekli promosyon fiyatı... Yapı Kredi ne kadar emekli promosyonu veriyor? 8 Temmuz 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 5.250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyorlar. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 3.500 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 4.250 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenir. Hangi maaşlar için Yapı Kredi bankasında promosyon verilir? Sosyal Güvenlik Kurumunun (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) bağladığı yaşlılık aylığı, ölüm aylığı/ölüm geliri, malullük aylığı, sürekli iş göremezlik geliri türündeki tüm maaşlarınızı Yapı Kredi'ye taşıyabilir, promosyon taahhüdü verebilirsiniz. Emekli yakınlarını götüren kişiye Yapı Kredi ek promosyon veriyor mu? Diğer bankalarda olduğu gibi Yapı Kredi bankasında da emekli yakınınızı Yapı Kredi'ye geçirdiğiniz takdirde, ek promosyon alabiliyorsunuz. .