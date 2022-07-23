ING Bank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 İNG Bank emekli promosyon ödemeleri

ING Bank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Bankalar emekli maaşlarına verilen promosyon için yeni fiyatlandırmalar sundu.Peki ama ING Bank emekliler için ne kadar promosyon veriyor? ING Bank emekli arkadaşını getirene ne kadar ek promosyon ödüyor? İşte merak edilen 2022 İNG Bank emekli promosyon ödemeleri...

Bankalar emekli maaşlarına verilen promosyon için yeni fiyatlandırmalar sundu.Peki ama ING Bank emekliler için ne kadar promosyon veriyor? ING Bank emekli arkadaşını getirene ne kadar ek promosyon ödüyor? İşte merak edilen 2022 İNG Bank emekli promosyon ödemeleri... ING Bank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli maaşını ING'ye taşıyan kişiye maaş tutarına göre ek koşulsuz 5.000 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 3.500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 4.250 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenir. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 3.500 TL,



1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 4.250TL,



2.500 TL ve üzeri ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. Emekli yakınını getirene ING ne kadar promosyon veriyor? ING emekli yakını getirenlere toplamda 1.250 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. ING Bank promosyonları ne zaman veriyor? Kampanya 07 Temmuz 2022 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz. .