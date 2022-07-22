Garanti Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Garanti Bankası emekli promosyon ödemesi güncel fiyat

Garanti Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? Bankaların promosyon haberlerine her geçen gün yenisi ekleniyor. Emekli maaşları için adeta yarışa giren bankalar yeni fiyatlandırmaları açıkladı. Peki emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlara ne kadar promosyon yatırılıyor? İşte 2022 Garanti Bankası emekli promosyon ödemesi güncel fiyat...

Bankaların promosyon haberlerine her geçen gün yenisi ekleniyor. Emekli maaşları için adeta yarışa giren bankalar yeni fiyatlandırmaları açıkladı. Peki emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlara ne kadar promosyon yatırılıyor? İşte 2022 Garanti Bankası emekli promosyon ödemesi güncel fiyat...

Garanti Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Garanti Bankası, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır. Promosyon ödemesinden, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.

*Promosyon ödemesi için SGK'nın belirlemiş olduğu koşullar geçerli olacaktır.

Emekli yakını için Garanti Bankası promosyon veriyor mu?

Emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir yakını için 250 TL nakit ödül verileceği duyuruldu.