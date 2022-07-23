Ziraat Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri

Ziraat Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonları için banka araştırmaları sürüyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri...