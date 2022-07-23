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TIMETURK / EKONOMİ / Ziraat Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri

Ziraat Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri

Ziraat Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonları için banka araştırmaları sürüyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri...

2 Saat Önce
2022-07-23 13:42:38
Ziraat Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri

Emekli promosyonları için banka araştırmaları sürüyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri...

Ziraat Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

  • 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
  • 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
  • 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ziraat Bankası promosyon başvuruları nasıl yapılır?

  • Şubelerimiz,
  • İnternet Şubemiz,
  • Ziraat Mobil,
  • ATM'lerimiz,
  • SMS
  • Müşteri İletişim Merkezimiz
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