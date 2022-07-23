İş Bankası ne kadar emekli promosyon veriyor? 2022 İş Bankası emekli promosyon ödemeleri

İş Bankası ne kadar emekli promosyon veriyor? Promoyon ödemeleri için bankalar bu yılki fiyatlandırmaları açıkladı. Peki ama İş Bankası ne kadar promosyon veriyor? Emekli yakınını getirene ek ne kadar promosyon ödeniyor? İşte güncel 2022 İş Bankası emekli promosyon ödemeleri...

Promoyon ödemeleri için bankalar bu yılki fiyatlandırmaları açıkladı. Peki ama İş Bankası ne kadar promosyon veriyor? Emekli yakınını getirene ek ne kadar promosyon ödeniyor? İşte güncel 2022 İş Bankası emekli promosyon ödemeleri...

İş Bankası ne kadar emekli promosyon veriyor?

2020/2023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılır.

Emekli yakınını getirene İş Bankası ne kadar promosyon veriyor?

27 Haziran -30 Eylül 2022 tarihleri arasında Emekli Tanıdıklarına ve Yakınlarına Referans Olan İş Bankası Müşterilerine 500 TL'ye Varan Pazarama MaxiPuan verileceğini duyurdu.