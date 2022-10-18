9. Sınıf Din Kültürü konuları | 1. dönem ve 2. dönem 9. sınıf Din Kültürü dersleri ve müfredatı
9. Sınıf Din Kültürü konuları | Yeni eğitim ve öğretim yılına geçen öğrenciler, hangi derste hangi konuları işleyeceklerini merak ediyor. Özellikle Din Kültürü dersinde kaç ünite, hangi ünitede kaç konu olduğu araştırılıyor. Sizler için 9. sınıf derslerinin konularını derledik. 1. dönem ve 2. dönem 9. sınıf Din Kültürü dersleri ve müfredatı
2022-10-18 20:21:35
9. Sınıf Din Kültürü konuları | Yeni eğitim ve öğretim yılına geçen öğrenciler, hangi derste hangi konuları işleyeceklerini merak ediyor. Özellikle Din Kültürü dersinde kaç ünite, hangi ünitede kaç konu olduğu araştırılıyor. Sizler için 9. sınıf derslerinin konularını derledik. 1. dönem ve 2. dönem 9. sınıf Din Kültürü dersleri ve müfredatı
9. Sınıf Din Kültürü konuları
9. Sınıf Din Kültürü Konuları 1. Dönem
1. Ünite: Bilgi ve İnanç
- İslam'da Bilginin Kaynakları
- İslam İnancında İmanın Mahiyeti
- İman Tasdik İlişkisi
- İman İkrar İlişkisi
- İman Bilgi İlişkisi
- İman Amel İlişkisi
- Kuran'dan Mesajları: İsrâ Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet
2. Ünite: Din ve İslam
- Dinin Tanımı ve Kaynağı
- İnsanın Doğası ve Din
- İman ve İslam İlişkisi
- İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
- İslam'ın İnanç Esasları
- İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
- Kuran'dan Mesajlar: Nisa Suresi 136. Ayet
3. Ünite: İslam ve İbadet
- İslam'da İbadet ve Kapsamı
- İslam'da İbadetin Amacı ve Önemi
- İslam'da İbadet Yükümlülüğü
9. Sınıf Din Kültürü Konuları 2. Dönem
3. Ünite: İslam ve İbadet
- İslam'da İbadetlerin Temel İlkeleri
- Niyet
- İhlas
- Kuran ve Sünnete Uygunluk
- İslam'da İbadet Ahlak İlişkisi
- Kuran'dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet
4. Ünite: Gençlik ve Değerler
- Değerler ve Değerlerin Kaynağı
- Değerlerin Oluşumunda Dinin Etkisi
- Değerlerin Oluşumunda Örf ve Âdetlerin Etkisi
- Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi
- Temel Değerler
- Adalet
- Hikmet
- İffet
- Secaat
- Kuran'dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler
5. Ünite: Gönül Coğrafyamız
- İslam Medeniyeti ve Özellikleri
- İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri
- Kuran'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 13. Ayet
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