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TIMETURK / EĞİTİM / 9. sınıf Almanca konuları | 1. dönem ve 2. dönem 9. sınıf Almanca dersleri ve müfredatı

9. sınıf Almanca konuları | 1. dönem ve 2. dönem 9. sınıf Almanca dersleri ve müfredatı

9. sınıf Almanca konuları | Öğrenciler Almanca dersinde neler işleneceğini merak ediyor. Özellikle 9.sınıfa geçen ve ilk kez Almanca ile karşılaşan öğrenciler, müfredatı incelemeye başladı bile. İşte 1. dönem ve 2. dönem 9. sınıf Almanca dersleri ve müfredatı

56 Dakika Önce
2022-10-18 20:16:34
9. sınıf Almanca konuları | 1. dönem ve 2. dönem 9. sınıf Almanca dersleri ve müfredatı

9. sınıf Almanca konuları | Öğrenciler Almanca dersinde neler işleneceğini merak ediyor. Özellikle 9.sınıfa geçen ve ilk kez Almanca ile karşılaşan öğrenciler, müfredatı incelemeye başladı bile. İşte 1. dönem ve 2. dönem 9. sınıf Almanca dersleri ve müfredatı

9. sınıf Almanca konuları

9. Sınıf Almanca Konuları 1. Dönem

MODUL 1: Hallo! / ÜNİTE1: Merhaba !

  • Guten Tag! / İyi Günler!
  • Erste Kontakte / İlk İletişim
  • Länder und Sprachen / Ülkeler ve Diller
  • Fertigkeitstraining / Alıştırmalar

MODUL 2: Mein Gymnasium / ÜNİTE 2: Benim Lisem

  • Im Klassenzimer / Sınıfta
  • Mein Schultag / Benim Okul Günüm
  • Treffpunkt AG / Buluşma Noktası
  • Fertigkeitstraining / Alıştırmalar

MODUL 3: Meine Familie / ÜNİTE 3: AİLEM

  • Meine Familie – echt cool! / Ailem – gerçekten harika!
  • Die Berufe / Meslekler
  • Du siehst gut aus! / Harika görünüyorsun!
  • Fertigkeitstraining / Beceri eğitimi

MODUL 4: Der Alltag / ÜNİTE 4: Günlük Yaşam

  • Der Wecker klingelt / Çalar Saat Çalıyor
  • Was machen wir am Wochenende / Hafta Sonu Ne Yapacağız
  • Ein Treff im Café Timpi / Café Timpi'de Bir Toplantı
  • Fertigkeitstraining / Alıştırmalar

9. Sınıf Almanca Konuları 2. Dönem

MODUL 5: Essen und Trinken / ÜNİTE 5: Yeme ve İçme

  • Obst und Gemüse / Meyve ve Sebzeler
  • Im Supermarkt / Süpermarkette
  • Wir machen einen Kartoffelsalat / Patates Salatası Yapıyoruz
  • Fertigkeitstraining / Alıştırmalar

MODUL 6: Besondere Tage / ÜNİTE 6: Özel Günler

  • Der Kalender / Takvim
  • Die Überraschung / Sürpriz
  • Tage zum Feiern / Kutlanacak Günler
  • Fertigkeitstraining / Alıştırmalar

MODUL 7: Freizeitaktivitäten / ÜNİTE 7: Boş Zaman Aktiviteleri

  • Tipps für die Freizeit / Boş Zamanınız İçin İpuçları
  • Die Jugendlichen und ihre Hobbys / Gençler ve Hobileri
  • Die Sportarten / Sporlar
  • Fertigkeitstraining / Alıştırmalar

MODUL 8: Einkaufen / ÜNİTE 8: Alışveriş

  • Meine Stadt / Benim Şehrim
  • Meine Klamotten / Benim Kıyafetlerim
  • Super! Wieder Ferien / Harika! Yeniden Tatil
  • Fertigkeitstraining / Alıştırmalar
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