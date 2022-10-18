9. sınıf Almanca konuları | 1. dönem ve 2. dönem 9. sınıf Almanca dersleri ve müfredatı

9. sınıf Almanca konuları | Öğrenciler Almanca dersinde neler işleneceğini merak ediyor. Özellikle 9.sınıfa geçen ve ilk kez Almanca ile karşılaşan öğrenciler, müfredatı incelemeye başladı bile. İşte 1. dönem ve 2. dönem 9. sınıf Almanca dersleri ve müfredatı