9. sınıf İngilizce konuları | 1. dönem ve 2. dönem 9. sınıf İngilizce dersleri ve müfredatı
9. sınıf İngilizce konuları | Öğrencilerin sıklıkla araştırdığı ders konularını derledik. Bölüm bölüm, ünite ünite ayrılan konuları, detaylarda görebilirsiniz. Peki 9. sınıf ingilizcesinde kaç konu ve kaç ünite var, hangi konular işleniyor? 1. dönem ve 2. dönem 9. sınıf İngilizce dersleri ve müfredatı.
2022-10-18 20:08:31
9. sınıf İngilizce konuları | Öğrencilerin sıklıkla araştırdığı ders konularını derledik. Bölüm bölüm, ünite ünite ayrılan konuları, detaylarda görebilirsiniz. Peki 9. sınıf ingilizcesinde kaç konu ve kaç ünite var, hangi konular işleniyor? 1. dönem ve 2. dönem 9. sınıf İngilizce dersleri ve müfredatı.
9. sınıf İngilizce konuları
9. Sınıf İngilizce Konuları 1. Dönem
THEME 1: STUDYING ABROAD / ÜNİTE 1: YURTDIŞINDA EĞİTİM
- Meeting new people and introducing oneself and family members / Yeni insanlarla tanışmak, kendini ve aile üyelerini tanıtmak
- Talking about possessions / Sahip oldukların hakkında konuşmak
- Asking for and giving directions / Yol tarifi istemek ve vermek
THEME 2: MY ENVIRONMENT / ÜNİTE 2: BENİM ÇEVREM
- Talking about locations of things / Nesnelerin konumu hakkında konuşmak
- Asking about and describing the neighborhood / Mahalleyi sorma ve tarif etmek
- Making comparisons / Karşılaştırma yapmak
THEME 3: MOVIES / ÜNİTE 3: FİLMLER
- Talking about likes/ dislikes, hobbies and free time activities / Sevilen ve sevilmeyen şeyler, hobiler ve boş zaman etkinlikleri hakkında konuşmak
- Expressing opinions / Fikirleri ifade etmek
- Making preferences / Tercih yapmak
- Asking about and telling the time and date / Saat ve tarih hakkında soru sorma ve söyleme
- Inviting and refusing/accepting an invitation / Davet etme, daveti kabul etme ve reddetme
THEME 4: HUMAN IN NATURE / ÜNİTE 4: DOĞADA İNSAN
- Describing daily routines / Günlük rutinleri belirleme
- Talking about abilities / Beceriler hakkında konuşmak
- Talking about frequencies of activities / Faaliyetlerin sıklığı hakkında konuşmak
THEME 5: INSPIRATIONAL PEOPLE / ÜNİTE 5: İLHAM VERİCİ İNSANLAR
- Asking about and describing people's appearances and characters / İnsanların görünüşlerini ve karakterlerini sormak, açıklamak
- Comparing characteristics and appearances / Özelliklerin ve görünüşlerin karşılaştırılması
- Expressing opinions (Agreeing, disagreeing, etc…) / Fikir beyan etme (Katılmak, katılmamak vb.)
- Talking about current activities / Mevcut faaliyetler hakkında konuşmak
9. Sınıf İngilizce Konuları 2. Dönem
THEME 6: BRIDGING CULTURES / ÜNİTE 6: KÜLTÜRLER KÖPRÜSÜ
- Asking about and describing cities / Şehirler hakkında soru sorma ve açıklama
- Identifying cultural differences / Kültürel farklılıkları belirleme
- Talking about travel and tourism / Seyahat ve turizm hakkında konuşmak
- Ordering food / Yemek sipariş etmek
THEME 7: WORLD HERITAGE / ÜNİTE 7: DÜNYA MİRASI
- Talking about past events / Geçmiş olaylar hakkında konuşmak
- Making inquiries / Sorgulama yapmak
- Asking and answering questions in an interview / Röportajda soru sorma ve cevaplama
THEME 8: EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS / ÜNİTE 8: ACİL DURUM VE SAĞLIK SORUNLARI
- Asking for and giving advice / Tavsiye istemek ve vermek
- Giving and understanding simple instructions in case of emergency / Acil durumlarda basit talimat vermek ve anlamak
- Talking about something that has happened recently / Son zamanlarda olan bir şey hakkında konuşmak
- Expressing obligations and prohibitions / Sorumlulukları ve yasakları ifade etmek
THEME 9: INVITATIONS AND CELEBRATIONS / ÜNİTE 9: DAVET VE KUTLAMALAR
- Asking for and giving suggestions / Öneri istemek ve vermek
- Doing shopping / Alışveriş yapmak
- Making requests / İstekte bulunmak
- Talking about future plans / Gelecek planları hakkında konuşmak
- Making and answering phone calls / Telefon görüşmeleri yapma ve cevaplama
THEME 10: TELEVISION AND SOCIAL MEDIA / ÜNİTE 10: TELEVİZYON VE SOSYAL MEDYA
- Making predictions about the future / Gelecek ile ilgili tahminlerde bulunmak
- Asking for and giving an opinion (an agreement, disagreement, etc…) / Görüş istemek ve vermek (anlaşma, anlaşmazlık vb.)
- Interrupting someone in a conversation / Bir konuşmada birinin sözünü kesmek
- Gaining time in a conversation / Bir konuşmada zaman kazanmak
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