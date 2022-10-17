9. sınıf matematik konuları | 1. dönem ve 2. dönem 9.sınıf matematik müfredatı ve konuları

9. sınıf matematik konuları | 9. sınıf fizik konuları merak ediliyor. Öğrenciler tarafından en çok matematik konuları araştırılıyor. Peki ama 9.sınıf matematikte neler işleniyor? 9. sınıf matematik kaç ünite ve konuları neler? 1. dönem ve 2. dönem 9.sınıf matematik müfredatı ve konuları.

9. sınıf matematik konuları | 9. sınıf fizik konuları merak ediliyor. Öğrenciler tarafından en çok matematik konuları araştırılıyor. Peki ama 9.sınıf matematikte neler işleniyor? 9. sınıf matematik kaç ünite ve konuları neler? 1. dönem ve 2. dönem 9.sınıf matematik müfredatı ve konuları. 9. sınıf matematik konuları 9. Sınıf Matematik Konuları 1. Dönem 1. Ünite: Mantık Önerme

Bileşik Önerme

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme

Her ve Bazı Niceleyicileri

Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları 2. Ünite: Kümeler Kümelerde Temel Kavramlar

Alt Küme

İki Kümenin Eşitliği

Kümelerde İşlemler

Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme

Küme İşlemleri ile Problem Çözümü

İki Kümenin Kartezyen Çarpımı 3. Ünite: Denklemler ve Eşitsizlikler Sayı Kümeleri

Bölünebilme Kuralları

EBOB EKOK

Gerçek Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar 9. Sınıf Matematik Konuları 2. Dönem 3. Ünite: Denklemler ve Eşitsizlikler Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler

Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler

Üslü İfadeler ve Denklemler

Köklü İfadeler ve Denklemler

Oran ve Orantı

Denklemler ve Eşitsizlikler ile ilgili Problemler 4. Ünite: Üçgenler Üçgende Açı

Üçgende Açı Kenar Bağıntısı

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

Üçgende İç ve Dış Açıortay

Üçgende Kenarortay

Üçgende Kenar Orta Dikmeleri

Dik Üçgen ve Trigonometri

Üçgenin Alanı 5. Ünite: Veri Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

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