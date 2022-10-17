9. sınıf biyoloji konuları | 1. dönem ve 2. dönem biyoloji dersi üniteleri ve konuları
9. sınıf biyoloji konuları | Yeni bir ders ve sınıfın heyecanıyla öğrenciler 9. sınıf konularını araştırıyor. Biyoloji ilk kez 9.sınıfta öğrencilerin karşısına çıkıyor. Peki ama biyoloji dersinde neler işleniyor ve müfredatta neler var? 1. dönem ve 2. dönem biyoloji dersi üniteleri ve konuları.
2022-10-17 21:08:12
9. sınıf biyoloji konuları | Yeni bir ders ve sınıfın heyecanıyla öğrenciler 9. sınıf konularını araştırıyor. Biyoloji ilk kez 9.sınıfta öğrencilerin karşısına çıkıyor. Peki ama biyoloji dersinde neler işleniyor ve müfredatta neler var? 1. dönem ve 2. dönem biyoloji dersi üniteleri ve konuları.
9. sınıf biyoloji konuları
9. sınıf biyoloji dersinin iki dönemde işlenecek konuları ve alt başlıklarını sizler için derledik.
9. Sınıf Biyoloji Konuları 1. Dönem
9.1 Yaşam Bilimi Biyoloji
- Canlıların Ortak Özellikleri
- İnorganik Bileşikler
- Organik Bileşikler
9.2 Hücre
- Hücre
- Hücrenin Yapısı
- Hücrenin Kısımları
- Bilimsel Yöntem
9.3 Canlılar Dünyası
- Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
- Sınıflandırmanın Amacı ve Faydaları
- Sınıflandırmada Kullanılan Kategoriler
- İkili Adlandırma Sistemi
9. Sınıf Biyoloji Konuları 2. Dönem
- Canlı Alemleri ve Özellikleri
- Canlı Alemleri
- Bakteriler
- Arkeler
- Protistler
- Bitkiler
- Mantarlar
- Hayvanlar
- Virüsler
- Virüsler ve Sağlığımız
- Canlı Alemleri
Diğer derslerin konularına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
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