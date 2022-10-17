9. sınıf biyoloji konuları | 1. dönem ve 2. dönem biyoloji dersi üniteleri ve konuları

9. sınıf biyoloji konuları | Yeni bir ders ve sınıfın heyecanıyla öğrenciler 9. sınıf konularını araştırıyor. Biyoloji ilk kez 9.sınıfta öğrencilerin karşısına çıkıyor. Peki ama biyoloji dersinde neler işleniyor ve müfredatta neler var? 1. dönem ve 2. dönem biyoloji dersi üniteleri ve konuları.

9. sınıf biyoloji konuları | Yeni bir ders ve sınıfın heyecanıyla öğrenciler 9. sınıf konularını araştırıyor. Biyoloji ilk kez 9.sınıfta öğrencilerin karşısına çıkıyor. Peki ama biyoloji dersinde neler işleniyor ve müfredatta neler var? 1. dönem ve 2. dönem biyoloji dersi üniteleri ve konuları.

9. sınıf biyoloji konuları

9. sınıf biyoloji dersinin iki dönemde işlenecek konuları ve alt başlıklarını sizler için derledik.

9. Sınıf Biyoloji Konuları 1. Dönem

9.1 Yaşam Bilimi Biyoloji

Canlıların Ortak Özellikleri

İnorganik Bileşikler

Organik Bileşikler

9.2 Hücre

Hücre

Hücrenin Yapısı

Hücrenin Kısımları

Bilimsel Yöntem

9.3 Canlılar Dünyası

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması Sınıflandırmanın Amacı ve Faydaları Sınıflandırmada Kullanılan Kategoriler İkili Adlandırma Sistemi



9. Sınıf Biyoloji Konuları 2. Dönem

Canlı Alemleri ve Özellikleri Canlı Alemleri Bakteriler Arkeler Protistler Bitkiler Mantarlar Hayvanlar Virüsler Virüsler ve Sağlığımız



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