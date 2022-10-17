9. sınıf coğrafya konuları - 1. dönem ve 2. dönem coğrafya dersi müfredatı ve konuları

9. sınıf coğrafya konuları, yeni öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki ama coğrafya dersinde neler işleniyor, hangi ünitede hangi konular var? İşte 1. dönem ve 2. dönem coğrafya dersi müfredatı ve konuları...

9. sınıf coğrafya konuları, yeni öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki ama coğrafya dersinde neler işleniyor, hangi ünitede hangi konular var? İşte 1. dönem ve 2. dönem coğrafya dersi müfredatı ve konuları... 9. sınıf coğrafya konuları 9. Sınıf Coğrafya Konuları 1. Dönem 1. Ünite: Doğal Sistemler İnsan ve Doğa Doğa ve İnsan Etkilişimi Coğrafya Bilimi Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Hareketleri ve Sonuçları Yer ve Zaman Koordinat Sistemi Zaman Kavramı Konum Türkiye'nin Coğrafi Konumu Harita Okur Yazarlığı Haritalarda Temel Kavramlar Haritalarda Ölçek Haritacılığın Gelişimi Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi Atmosfer ve İklim Atmosfer ve Hava Olayları Hava Durumu ve İklim İklim Elemanları Yeryüzünde İklim Tipleri Türkiye'de İklim

9. Sınıf Coğrafya Konuları 2. Dönem 2. Ünite: Beşeri Sistemler Yerleşmeler Yerleşmenin Yer Seçimi ve Gelişimi Yerleşme Doku ve Tipleri Türkiye'de Yerleşme

3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler Bölgeler Bölge Türleri Bölge Sınırlarının Değişilebilirliği Ülkeler ve Bölgeler

4. Ünite: Çevre ve Toplum Doğal Çevre ve İnsan Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri Doğal Ortamda İnsan Etkileri

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