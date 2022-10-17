9. sınıf coğrafya konuları - 1. dönem ve 2. dönem coğrafya dersi müfredatı ve konuları
9. sınıf coğrafya konuları, yeni öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki ama coğrafya dersinde neler işleniyor, hangi ünitede hangi konular var? İşte 1. dönem ve 2. dönem coğrafya dersi müfredatı ve konuları...
2022-10-17 22:01:42
9. sınıf coğrafya konuları, yeni öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki ama coğrafya dersinde neler işleniyor, hangi ünitede hangi konular var? İşte 1. dönem ve 2. dönem coğrafya dersi müfredatı ve konuları...
9. sınıf coğrafya konuları
9. Sınıf Coğrafya Konuları 1. Dönem
1. Ünite: Doğal Sistemler
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- İnsan ve Doğa
- Doğa ve İnsan Etkilişimi
- Coğrafya Bilimi
- Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
- Dünya'nın Şekli ve Sonuçları
- Dünya'nın Hareketleri ve Sonuçları
- Yer ve Zaman
- Koordinat Sistemi
- Zaman Kavramı
- Konum
- Türkiye'nin Coğrafi Konumu
- Harita Okur Yazarlığı
- Haritalarda Temel Kavramlar
- Haritalarda Ölçek
- Haritacılığın Gelişimi
- Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi
- Atmosfer ve İklim
- Atmosfer ve Hava Olayları
- Hava Durumu ve İklim
- İklim Elemanları
- Yeryüzünde İklim Tipleri
- Türkiye'de İklim
- İnsan ve Doğa
9. Sınıf Coğrafya Konuları 2. Dönem
2. Ünite: Beşeri Sistemler
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- Yerleşmeler
- Yerleşmenin Yer Seçimi ve Gelişimi
- Yerleşme Doku ve Tipleri
- Türkiye'de Yerleşme
- Yerleşmeler
3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
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- Bölgeler
- Bölge Türleri
- Bölge Sınırlarının Değişilebilirliği
- Ülkeler ve Bölgeler
- Bölgeler
4. Ünite: Çevre ve Toplum
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- Doğal Çevre ve İnsan
- Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri
- Doğal Ortamda İnsan Etkileri
- Doğal Çevre ve İnsan
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