9. sınıf edebiyat konuları (Türk dili ve edebiyatı) | 1. dönem ve 2. dönem edebiyat dersi konu ve müfredatı

9. sınıf edebiyat konuları, merak ediliyor. Her yıl farklı konular üzerinden işlenen derslerin üniteleri de farklılık gösteriyor. Peki ama 9. sınıf edebiyat dersinde ne işleniyor? Türk dili ve edebiyatı konuları neler? 1. dönem ve 2. dönem edebiyat dersi konu ve müfredatı.

9. sınıf edebiyat konuları, merak ediliyor. Her yıl farklı konular üzerinden işlenen derslerin üniteleri de farklılık gösteriyor. Peki ama 9. sınıf edebiyat dersinde ne işleniyor? Türk dili ve edebiyatı konuları neler? 1. dönem ve 2. dönem edebiyat dersi konu ve müfredatı. 9. sınıf edebiyat konuları Sizler için bu yıl göreceğiniz edebiyat dersi konularını, ünite ünite ayırdık. 9. Sınıf Edebiyat Konuları - 1. Dönem 1. Ünite: Giriş Edebiyat Nedir?

Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi

Metinlerin Sınıflandırılması

Dil Bilgisi

Yazma Süreci

İletişim ve Ögeleri 2. Ünite: Hikaye Hikaye Nedir?

Hikaye Türleri

Hikayenin Tarihsel Gelişimi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

İsim 3. Ünite: Şiir Şiir Nedir?

Şiir Bilgisi

Şiir Yazma

Şiir Türleri

Sıfat 4. Ünite: Masal/Fabl Fabl Nedir?

Masal Nedir?

Dinleme Türleri ve Etkili Dinlemenin Yolları

Edat / Bağlaç / Ünlem 5. Ünite: Roman Roman Nedir?

Roman Türleri

Romanda Bakış Açıları

Romanın Yapı Unsurları

Zamir 9. Sınıf Edebiyat Konuları - 2. Dönem 6. Ünite: Tiyatro Tiyatro Nedir?

Tiyatroda Yapı Unsurları

Tiyatro Terimleri

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Zarf 7. Ünite: Biyografi / Otobiyografi Biyografi

Otobiyografi

Öz Geçmiş 8. Ünite: Mektup / E-posta Mektup Nedir?

Mektup Yazma

E-posta Nedir?

E-posta Yazma

Açık Oturum 9. Ünite: Günlük / Blog Günlük Nedir?

Günlük Yazma

Blog Nedir?

Blog Yazma

İmla ve Noktalama

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