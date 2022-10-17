9. sınıf edebiyat konuları (Türk dili ve edebiyatı) | 1. dönem ve 2. dönem edebiyat dersi konu ve müfredatı
9. sınıf edebiyat konuları, merak ediliyor. Her yıl farklı konular üzerinden işlenen derslerin üniteleri de farklılık gösteriyor. Peki ama 9. sınıf edebiyat dersinde ne işleniyor? Türk dili ve edebiyatı konuları neler? 1. dönem ve 2. dönem edebiyat dersi konu ve müfredatı.
2022-10-17 22:58:12
9. sınıf edebiyat konuları, merak ediliyor. Her yıl farklı konular üzerinden işlenen derslerin üniteleri de farklılık gösteriyor. Peki ama 9. sınıf edebiyat dersinde ne işleniyor? Türk dili ve edebiyatı konuları neler? 1. dönem ve 2. dönem edebiyat dersi konu ve müfredatı.
9. sınıf edebiyat konuları
Sizler için bu yıl göreceğiniz edebiyat dersi konularını, ünite ünite ayırdık.
9. Sınıf Edebiyat Konuları - 1. Dönem
1. Ünite: Giriş
- Edebiyat Nedir?
- Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
- Metinlerin Sınıflandırılması
- Dil Bilgisi
- Yazma Süreci
- İletişim ve Ögeleri
2. Ünite: Hikaye
- Hikaye Nedir?
- Hikaye Türleri
- Hikayenin Tarihsel Gelişimi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- İsim
3. Ünite: Şiir
- Şiir Nedir?
- Şiir Bilgisi
- Şiir Yazma
- Şiir Türleri
- Sıfat
4. Ünite: Masal/Fabl
- Fabl Nedir?
- Masal Nedir?
- Dinleme Türleri ve Etkili Dinlemenin Yolları
- Edat / Bağlaç / Ünlem
5. Ünite: Roman
- Roman Nedir?
- Roman Türleri
- Romanda Bakış Açıları
- Romanın Yapı Unsurları
- Zamir
9. Sınıf Edebiyat Konuları - 2. Dönem
6. Ünite: Tiyatro
- Tiyatro Nedir?
- Tiyatroda Yapı Unsurları
- Tiyatro Terimleri
- Geleneksel Türk Tiyatrosu
- Zarf
7. Ünite: Biyografi / Otobiyografi
- Biyografi
- Otobiyografi
- Öz Geçmiş
8. Ünite: Mektup / E-posta
- Mektup Nedir?
- Mektup Yazma
- E-posta Nedir?
- E-posta Yazma
- Açık Oturum
9. Ünite: Günlük / Blog
- Günlük Nedir?
- Günlük Yazma
- Blog Nedir?
- Blog Yazma
- İmla ve Noktalama
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