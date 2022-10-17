9. sınıf tarih konuları | 1. dönem ve 2. dönem tarih dersi konuları ve müfredatı

9. sınıf tarih konuları, öğrencilerin araştırmalarına takılıyor. Yeni okul, yeni ders ve yeni konularla eğitim hayatına devam eden öğrenciler, tarih dersinde işlenecek konuları öğrenmek istiyor. İşte 1. dönem ve 2. dönem tarih dersi konuları ve müfredatı.

9. sınıf tarih konuları, öğrencilerin araştırmalarına takılıyor. Yeni okul, yeni ders ve yeni konularla eğitim hayatına devam eden öğrenciler, tarih dersinde işlenecek konuları öğrenmek istiyor. İşte 1. dönem ve 2. dönem tarih dersi konuları ve müfredatı. 9. sınıf tarih konuları Merak ettiğiniz tarih konuları, ünite ünite ve konu konu aşağıdaki gibi yer alıyor. 9. Sınıf Tarih Konuları 1. Dönem 1. Ünite: Tarih ve Zaman Tarih Bilimi

Neden Tarih Öğreniyoruz?

Tarihe Nereden Bakılmalı?

Zaman ve İnsan 2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri İnsanlığın İlk Dönemleri

Tarih Öncesinde Sözlü Kültür

Yazının İcadı ve Önemi

Kadim Dünyada Bilimler

İlk Çağ Medeniyetleri

İnsan ve Çevre

İlk Çağ'da Göçler

İlk Çağ'ın Tüccar Kavimleri

Devletler Doğuyor

İlk Çağ'da Hukuk 3. Ünite: Orta Çağ'da Dünya Orta Çağ'da Devlet ve Toplum

Orta Çağ'da Ekonomi

Orta Çağ'da Askeri Organizasyonlar

Orta Çağ'da Hukuk 9. Sınıf Tarih Konuları 2. Dönem 4. Ünite: İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

İç Asya'da Kurulan Türk Devletleri

İlk Türk Devletlerine Güç ve Yönetim Yapısı

İç Asya'da Hayat

Türk Göçleri

Ordu – Millet: Türkler

Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti

Diğer Türk Toplulukları

Türkler ve Komşuları 5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu İslamiyet'in Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu

Hz. Muhammed ve İslamiyet

Dört Halife Dönemi

Halifelik Saltanata Dönüşüyor

Abbasiler

Mısır'da Kurulan Türk Devletleri

İslam Medeniyetinde İlim ve Sanat Hayatı 6. Ünite: Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Türk İslam Tarihindeki Başlıca Siyasi Gelişmeler

Türklerin İslamiyet'i Kabulü

İlk Müslüman Türk Devletleri

Türk ve İslam Tarihinde Oğuz Türkleri

Büyük Selçuklu Devleti'nde Yönetim ve Toplum Yapısı

Büyük Selçuklu Kültür ve Medeniyeti .