9. sınıf tarih konuları | 1. dönem ve 2. dönem tarih dersi konuları ve müfredatı
9. sınıf tarih konuları, öğrencilerin araştırmalarına takılıyor. Yeni okul, yeni ders ve yeni konularla eğitim hayatına devam eden öğrenciler, tarih dersinde işlenecek konuları öğrenmek istiyor. İşte 1. dönem ve 2. dönem tarih dersi konuları ve müfredatı.
2022-10-17 22:36:52
9. sınıf tarih konuları, öğrencilerin araştırmalarına takılıyor. Yeni okul, yeni ders ve yeni konularla eğitim hayatına devam eden öğrenciler, tarih dersinde işlenecek konuları öğrenmek istiyor. İşte 1. dönem ve 2. dönem tarih dersi konuları ve müfredatı.
9. sınıf tarih konuları
Merak ettiğiniz tarih konuları, ünite ünite ve konu konu aşağıdaki gibi yer alıyor.
9. Sınıf Tarih Konuları 1. Dönem
1. Ünite: Tarih ve Zaman
- Tarih Bilimi
- Neden Tarih Öğreniyoruz?
- Tarihe Nereden Bakılmalı?
- Zaman ve İnsan
2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri
- İnsanlığın İlk Dönemleri
- Tarih Öncesinde Sözlü Kültür
- Yazının İcadı ve Önemi
- Kadim Dünyada Bilimler
- İlk Çağ Medeniyetleri
- İnsan ve Çevre
- İlk Çağ'da Göçler
- İlk Çağ'ın Tüccar Kavimleri
- Devletler Doğuyor
- İlk Çağ'da Hukuk
3. Ünite: Orta Çağ'da Dünya
- Orta Çağ'da Devlet ve Toplum
- Orta Çağ'da Ekonomi
- Orta Çağ'da Askeri Organizasyonlar
- Orta Çağ'da Hukuk
9. Sınıf Tarih Konuları 2. Dönem
4. Ünite: İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
- Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
- İç Asya'da Kurulan Türk Devletleri
- İlk Türk Devletlerine Güç ve Yönetim Yapısı
- İç Asya'da Hayat
- Türk Göçleri
- Ordu – Millet: Türkler
- Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
- Diğer Türk Toplulukları
- Türkler ve Komşuları
5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu
- İslamiyet'in Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu
- Hz. Muhammed ve İslamiyet
- Dört Halife Dönemi
- Halifelik Saltanata Dönüşüyor
- Abbasiler
- Mısır'da Kurulan Türk Devletleri
- İslam Medeniyetinde İlim ve Sanat Hayatı
6. Ünite: Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
- Türk İslam Tarihindeki Başlıca Siyasi Gelişmeler
- Türklerin İslamiyet'i Kabulü
- İlk Müslüman Türk Devletleri
- Türk ve İslam Tarihinde Oğuz Türkleri
- Büyük Selçuklu Devleti'nde Yönetim ve Toplum Yapısı
- Büyük Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
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