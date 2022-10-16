9. Sınıf Fizik konuları 2022 müfredat | 9. sınıf fizik konuları ve alt başlıkları

9. Sınıf Fizik konuları 2022 müfredat | Liseye atılan ilk adımda, farklı dersler haliyle dikkat çekiyor. Bunlardan birisi de fizik. Peki ama 9. sınıf fizik konularında hangi konular yer alıyor, alt başlıkları neler? Fizik dersi 1. dönem ve 2. dönem konuları neler? Fizikte kaç ünite var? İşte detaylar...

9. Sınıf Fizik konuları 2022 müfredat | Liseye atılan ilk adımda, farklı dersler haliyle dikkat çekiyor. Bunlardan birisi de fizik. Peki ama 9. sınıf fizik konularında hangi konular yer alıyor, alt başlıkları neler? Fizik dersi 1. dönem ve 2. dönem konuları neler? Fizikte kaç ünite var? İşte detaylar... 9. Sınıf Fizik Konuları 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Ünite: Fizik Bilimine Giriş Fizik Bilimi

Fiziğin Tanımı ve Önemi

Fiziğin Alt Dalları

Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması

Fizik ve Bilim Araştırma Merkezleri

2. Ünite: Madde ve Özellikleri Madde ve Özkütle

- Kütle

- Hacim

Dayanıklılık

Adezyon ve Kohezyon 3. Ünite: Hareket ve Kuvvet Hareket

- Hareket Çeşitleri

- Konum, Alınan Yol, Yer Değiştirme, Sürat ve Hız

- Düzgün Doğrusal Hareket

- Farklı Referans Noktalarına Göre Hareket

Kuvvet

- Newton'ın Hareket Yasaları

- Eylemsizlik Kanunu

- Dinamiğin Temel Prensibi

- Etki ve Tepki Kanunu

Sürtünme Kuvveti 9. Sınıf Fizik 2. Dönem 4. Ünite: Enerji İş, Güç, Enerji

- İş ve Enerji

- Güç

Mekanik Enerji

- Öteleme Kinetik Enerjisi

- Potansiyel Enerji

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri

Verim

Enerji Kaynakları 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık Isı ve Sıcaklık

- Termometreler

- Sıcaklık Ölçekleri

- Öz Isı ve Isı Sığası

Hal Değişimi

Isıl Denge

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı

Genleşme 6. Ünite: Elektrostatik Elektrik Yükleri

- Elektrik Yükü

- Elektrikle Yüklenme Çeşitli

- Elektroskop

- İletken ve Yalıtkan Maddelerde Yük Dağılımı

- Topraklama

- Coulomb Kuvveti

- Elektrik Alan .