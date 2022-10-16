9. Sınıf Fizik konuları 2022 müfredat | 9. sınıf fizik konuları ve alt başlıkları
9. Sınıf Fizik konuları 2022 müfredat | Liseye atılan ilk adımda, farklı dersler haliyle dikkat çekiyor. Bunlardan birisi de fizik. Peki ama 9. sınıf fizik konularında hangi konular yer alıyor, alt başlıkları neler? Fizik dersi 1. dönem ve 2. dönem konuları neler? Fizikte kaç ünite var? İşte detaylar...
2022-10-16 09:35:30
9. Sınıf Fizik konuları 2022 müfredat | Liseye atılan ilk adımda, farklı dersler haliyle dikkat çekiyor. Bunlardan birisi de fizik. Peki ama 9. sınıf fizik konularında hangi konular yer alıyor, alt başlıkları neler? Fizik dersi 1. dönem ve 2. dönem konuları neler? Fizikte kaç ünite var? İşte detaylar...
9. Sınıf Fizik Konuları
9. Sınıf Fizik 1. Dönem
1. Ünite: Fizik Bilimine Giriş
- Fizik Bilimi
- Fiziğin Tanımı ve Önemi
- Fiziğin Alt Dalları
- Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi
- Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
- Fizik ve Bilim Araştırma Merkezleri
2. Ünite: Madde ve Özellikleri
- Madde ve Özkütle
- - Kütle
- - Hacim
- Dayanıklılık
- Adezyon ve Kohezyon
3. Ünite: Hareket ve Kuvvet
- Hareket
- - Hareket Çeşitleri
- - Konum, Alınan Yol, Yer Değiştirme, Sürat ve Hız
- - Düzgün Doğrusal Hareket
- - Farklı Referans Noktalarına Göre Hareket
- Kuvvet
- - Newton'ın Hareket Yasaları
- - Eylemsizlik Kanunu
- - Dinamiğin Temel Prensibi
- - Etki ve Tepki Kanunu
- Sürtünme Kuvveti
9. Sınıf Fizik 2. Dönem
4. Ünite: Enerji
- İş, Güç, Enerji
- - İş ve Enerji
- - Güç
- Mekanik Enerji
- - Öteleme Kinetik Enerjisi
- - Potansiyel Enerji
- Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
- Verim
- Enerji Kaynakları
5. Ünite: Isı ve Sıcaklık
- Isı ve Sıcaklık
- - Termometreler
- - Sıcaklık Ölçekleri
- - Öz Isı ve Isı Sığası
- Hal Değişimi
- Isıl Denge
- Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
- Genleşme
6. Ünite: Elektrostatik
- Elektrik Yükleri
- - Elektrik Yükü
- - Elektrikle Yüklenme Çeşitli
- - Elektroskop
- - İletken ve Yalıtkan Maddelerde Yük Dağılımı
- - Topraklama
- - Coulomb Kuvveti
- - Elektrik Alan
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