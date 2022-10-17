9. sınıf kimya konuları | 1. dönem ve 2. dönem kimya dersi konuları ve üniteleri
9. sınıf kimya konuları | Öğrenciler, yeni sınıflarında hangi konulardan sorumlu olduğunu merak ediyor. Kimya da 9. sınıf öğrencileri için yeni bir alan olduğundan dolayı, sıklıkla araştırılıyor. İşte 1.dönem ve 2. dönem kimya dersi konuları ve üniteleri...
2022-10-17 20:46:08
9. sınıf kimya konuları | Öğrenciler, yeni sınıflarında hangi konulardan sorumlu olduğunu merak ediyor. Kimya da 9. sınıf öğrencileri için yeni bir alan olduğundan dolayı, sıklıkla araştırılıyor. İşte 1.dönem ve 2. dönem kimya dersi konuları ve üniteleri...
9. sınıf kimya konuları
9. Sınıf Kimya Konuları 1. Dönem
1. Ünite: Kimya Bilimi
- Simyadan Kimyaya
- Kimya Disiplinleri
- Kimyacıların Çalışma Alanları
- Kimyanın Sembolik Dili
- Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
2. Ünite: Atom ve Periyodik Sistem
- Atom Modelleri
- Atomun Yapısı
- Periyodik Sistem
3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
- Kimyasal Tür
- Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
9. Sınıf Kimya Konuları 2. Dönem
3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
- Güçlü Etkileşimler
- İyonik Bağların Oluşumu
- Kovalent Bağların Oluşumu
- Zayıf Etkileşimler
- Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
4. Ünite: Maddenin Halleri
- Maddenin Fiziksel Halleri
- Katılar
- Sıvılar
- Gazlar
- Plazma
5. Ünite: Çevre Kimyası
- Su ve Hayat
- Çevre Kimyası
YORUMLAR (0)