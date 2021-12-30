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TIMETURK / DİZİ - FİLM / The Silent Sea 2. sezon ne zaman çıkacak? The Silent Sea yeni sezon ne zaman başlayacak?

The Silent Sea 2. sezon ne zaman çıkacak? The Silent Sea yeni sezon ne zaman başlayacak?

The Silent Sea 2. sezon ne zaman çıkacak? The Silent Sea yeni sezon ne zaman başlayacak? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanan bilimkurgu dizisi The Silent Sea kısa sürede platformun ne çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Diziyi bir çırpıda bitirenler şimdiden 2. sezonu beklemeye başladı bile. Bae Doona, Gong Yoo ve Lee Joon'un başrollerini paylaştığı 2021 Güney Kore bilimkurgu gizemli gerilim televizyon dizisi The Silent Sea'nin 2. sezonuna dair gelişmeler haberimizde.

1 Saat Önce
2021-12-30 17:09:28
The Silent Sea 2. sezon ne zaman çıkacak? The Silent Sea yeni sezon ne zaman başlayacak?

The Silent Sea 2. sezon ne zaman çıkacak? The Silent Sea yeni sezon ne zaman başlayacak? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanan bilimkurgu dizisi The Silent Sea kısa sürede platformun ne çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Diziyi bir çırpıda bitirenler şimdiden 2. sezonu beklemeye başladı bile. Bae Doona, Gong Yoo ve Lee Joon'un başrollerini paylaştığı 2021 Güney Kore bilimkurgu gizemli gerilim televizyon dizisi The Silent Sea'nin 2. sezonuna dair gelişmeler haberimizde.

Güney Kore yapımı diziler son zamanlarda oldukça fazla karşımıza çıkmaya başladı. Squid Game çılgınlığı ile başlayan sürece yeni yapımlar da eklenmeye başladı. Bunlardan sonuncusu The Silent Sea oldu. Bilimkurgu, korku ve gerilim türünde olan The Silent Sea 24 Aralık'ta Netflix'te gösterime girdi. Dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizininn yeniblümleri ise şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

The Silent Sea 2. sezon ne zaman çıkacak?

The Silent Sea 2. sezon için öncelikle 1. sezon gösteriminin tamamlanması ve izleyicilerden geri dönüşlerin alınması beklenecek. Yapımcılar ve Netflix'ten dizinin 2. sezonuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin 2. seoznu için çalışmalara başlandığı da gelen b ilgiler arasında.

The Silent Sea yeni sezon ne zaman başlayacak?

The Silent Sea dizisinin 2. sezonunun en erken 2023 yılında gösterime gireceği tahmin ediliyor.

The Silent Sea konusu

Gezegenin çölleşmenin neden olduğu su ve yiyecek eksikliğinden muzdarip olduğu distopik yakın gelecekteki olaylar anlatılıyor. Han Yun-Jae (Gong Yoo) uzay ajansı için çalışan bir askerdir. Aya seyahat etmesi için Song Ji-An'ın (Bae Doo-Na) dahil olduğu bir takıma seçilir. Görevleri, terk edilmiş bir araştırma istasyonundan gizemli bir örnek almaktır.

The Silent Sea, Bae Doona, Gong Yoo ve Lee Joon'un başrollerini paylaştığı 2021 Güney Kore bilimkurgu gizemli gerilim televizyon dizisidir. Dizi, diziyi de yönetecek olan Choi Hang-yong'un yazıp yönettiği 2014 tarihli The Sea of Tranquility adlı kısa filmden uyarlamadır. Netflix'te ilk gösterimi 24 Aralık 2021'de yapıldı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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