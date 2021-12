The Silent Sea 2. sezon ne zaman çıkacak? The Silent Sea yeni sezon ne zaman başlayacak?

The Silent Sea 2. sezon ne zaman çıkacak? The Silent Sea yeni sezon ne zaman başlayacak? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanan bilimkurgu dizisi The Silent Sea kısa sürede platformun ne çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Diziyi bir çırpıda bitirenler şimdiden 2. sezonu beklemeye başladı bile. Bae Doona, Gong Yoo ve Lee Joon'un başrollerini paylaştığı 2021 Güney Kore bilimkurgu gizemli gerilim televizyon dizisi The Silent Sea'nin 2. sezonuna dair gelişmeler haberimizde.