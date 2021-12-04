Güney Kore yapımı diziler son zamanlarda oldukça popüler. Squid Game'in izlenme oranlarını geride bırakan bir Kore dizisi daha dizi tutkunlarının radarına girmiş durumda. Hellbound adlı dizi 19 Kasım 2021'de Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Yayınlandığı ilk haftada milyonlarca kişi tarafından izlenen dizinin 2. sezonu şimdiden merak dilmeye başlandı. 6 bölümden oluşan diziyi bitiren izleyiciler Hellbound 2. sezon ne zaman çıkacak? Hellbound 2. sezon olacak mı? Hellbound 2. sezon ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor....

Hellbound 2. sezon ne zaman çıkacak? Hellbound 2. sezon olacak mı? Hellbound 2. sezon ne zaman başlayacak? Güney Kore yapımı diziler son zamanlarda oldukça popüler. Squid Game'in izlenme oranlarını geride bırakan bir Kore dizisi daha dizi tutkunlarının radarına girmiş durumda. Hellbound adlı dizi 19 Kasım 2021'de Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Yayınlandığı ilk haftada milyonlarca kişi tarafından izlenen dizinin 2. sezonu şimdiden merak dilmeye başlandı. İşe Hellbound 2. sezona dair detaylar...

Hellbound dizi Netflix'te yayınlanan popüler diziler arasına adını yazdırmayı başardı. Dizi Yeon Sang-ho tarafından yönetiliyor. Hellbound dizisi Güney Koreli, modern bir karanlık fantezi karma tür akışlı televizyon dizisidir. Hellbound 1. seoznu ile 19 Kasım 2021'de Netflix'te yayınlandı ve ertesi gün, iki ay önce yayınlanan Squid Game'i geçerek dünyanın en çok izlenen Netflix dizisi oldu. Bu rekor sonrası insanların Hellbound'a olan ilgisi de gün geçtikçe arttı. Dizinin 1. seoznunu bir çırpıda bitirenler 2. sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Hellbound 2. sezon ne zaman çıkacak?

Dizinin 2. sezon çıkış tarihine dair henüz yapımcılardan ve Netflix'ten bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin dünya çapında popüler olması nedeniyle ikinci sezon için hazırlıklara başlanması bekleniyor. Dizi henüz yeni yayına girdi. İzleyicilerden tam geri dönüş alındıktan sonra Hellbound 2. sezona dair detaylı planlamanın ve senaryo içeriğinin şekillenmesi bekleniyor.

Hellbound 2. sezon ne zaman başlayacak?

Hellbound 2. sezon için anlaşma sağlanırsa yeni bölümlerin ekranlara gelmesi en erken 1 seneyi bulabilir. En iyi ihtimalle Hellbound 2. sezon 2022'nin sonlarına doğru yada 2023 yılında ekranlarda olabilir.

Hellbound konusu nedir?

İnsanları cehenneme mahkum etmek için birdenbire ortaya çıkan doğaüstü varlıklar hakkında orijinal bir Netflix yayını olan dizinin başrollerinde Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Park Jeong-min, Won Jin-ah ve Yang Ik-june var.

Hellbound oyuncuları kim?

Yoo Ah-in

Kim Hyun-joo

Park Jeong-min

Won Jin-ah

Yang Ik-june

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.