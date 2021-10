Locke Key 3. sezon ne zaman çıkacak? Locke and Key 3. sezon başlayacak mı?

Locke Key 3. sezon ne zaman çıkacak? Locke and Key 3. sezon başlayacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in dizilerinden olan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Locke and Key'in 2. sezonu 22 Ekim 2021'de yayına girmişti. 10 bölümden oluşan sezonu bir oturuşta bitiren dizi tutkunları 3. sezonun ne zaman geleceğini merak edip araştırmaya başladı. Kara Kapı'yı ilk keşfeden ve kötü ruhlar tarafından ele geçirilen Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiliz Ordusu'nda yüzbaşı olan Frederick Gideon'un Locke ailesinin yeni düşmanı olacak. Locke And Key'in 3. sezonunun daha heyecanlı ve daha öngörülemez olması bekleniyor.