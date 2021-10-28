Locke Key 3. sezon ne zaman çıkacak? Locke and Key 3. sezon başlayacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in dizilerinden olan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Locke and Key'in 2. sezonu 22 Ekim 2021'de yayına girmişti. 10 bölümden oluşan sezonu bir oturuşta bitiren dizi tutkunları 3. sezonun ne zaman geleceğini merak edip araştırmaya başladı. Kara Kapı'yı ilk keşfeden ve kötü ruhlar tarafından ele geçirilen Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiliz Ordusu'nda yüzbaşı olan Frederick Gideon'un Locke ailesinin yeni düşmanı olacak. Locke And Key'in 3. sezonunun daha heyecanlı ve daha öngörülemez olması bekleniyor.

Locke Key 3. sezon ne zaman çıkacak? Locke and Key 3. sezon başlayacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in dizilerinden olan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Locke and Key'in 2. sezonu 22 Ekim 2021'de yayına girmişti. 10 bölümden oluşan sezonu bir oturuşta bitiren dizi tutkunları 3. sezonun ne zaman geleceğini merak edip araştırmaya başladı. Kara Kapı'yı ilk keşfeden ve kötü ruhlar tarafından ele geçirilen Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiliz Ordusu'nda yüzbaşı olan Frederick Gideon'un Locke ailesinin yeni düşmanı olacak. Locke And Key'in 3. sezonunun daha heyecanlı ve daha öngörülemez olması bekleniyor.

Netflix'in sevilen dizisi Locke and Key'in 2. sezonu yayına girdi. 22 Ekim 2021'de Netfli platformlarında yayınlanmaya başlanan dizide kötü kalpli iblis Dodge artık olmayacak. Yapılan anahtar ile Lucas'ın bedeninden Dodge çıkarıldı. Locke ailesi rahata erecek derken bu kez de ailenin yeni düşmanı ortaya çıktı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiliz Ordusu'nda yüzbaşı olan ve kara kapıyı ilk keşfedenlerden biri olan yüzbaşı Frederick Gideon Locke ailesinin yeni belası olacak. Dizinin 2. sezonunu bir çırpıda bitiren dizi hayranları şimdiden 3. sezonu beklemeye başladı. Peki Locke Key 3. sezon ne zaman çıkacak? Locke and Key 3. sezon başlayacak mı?

Locke Key 3. sezon ne zaman çıkacak?

Netflix'in orijinal yapımlarından olan ve 2020 yılının Şubat ayında yayımlanan Locke & Key dizisi, Netflix'ten 3. sezon onayı aldı. Dizinin 2. sezonu ise henüz yeni gösterime girdi. 22 Ekim'de gösterime giren dizinin izleyiciler tarafından sindirilmesi ve geri bildirimlerin yapılması beklenecek. Dizinin 3. sezon çekim hazırlıklarına başlandığı da gelen bilgiler arasında. Dizinin yeni sezonunun en erken 1 yıl sonra izleyici ile buluşması bekleniyor.

Locke and Key 3. sezon başlayacak mı?

Locke and Key dizisinin 3. sezonu gelecek. Zira 2. sezonun sonunda devam sezonlarının geleceği mesajı verilmişti. Locke and Key dizisinin 3. sezonunda Locke ailesinin yeni belası yüzbaşı Frederick Gideon olacak.

Locke & Key kaç bölüm?

Locke & Key dizisinin 1. sezonu ve 2. sezonu 10 bölümden oluşuyor. 3. sezonun da 10 bölüm olması bekleniyor.

Locke & Key Konusu nedir?

Rendell Locke, eski öğrencisi Sam Lesser tarafından öldürüldükten sonra, karısı Nina, üç çocuğu Tyler, Kinsey ve Bode ile Seattle'dan Matheson, Massachusetts'e taşınmaya ve Rendell'in ailesinin evi olan Keyhouse'a yerleşmeye karar verir. Çocuklar çok geçmeden evin her yerinde, sihirli yollarla çeşitli kapıların kilidini açmak için kullanılabilecek bir dizi gizemli anahtar keşfederler. Ancak kısa süre sonra, kendi kötü amaçları için anahtarları arayan şeytani bir varlığın farkına varırlar. Dodge adı verşlen bu gizemli kişiyle savaşan aile bu savaştan galip çıkabilecek mi?

Locke ve Key oyuncuları kimler?

Darby Stanchfield: Locke ailesinin reisi Nina Locke rolünde

Connor Jessup: Locke ailesinin en büyük oğlu Tyler Locke rolünde

Emilia Jones: Locke ailesinin ortanca çocuğu ve tek kızı Kinsey Locke rolünde

Jackson Robert Scott: Locke ailesinin en küçük oğlu Bode Locke rolünde

Petrice Jones: Matheson Akademisi'nde bir İngiliz öğrenci

Echo / Dodge: Laysla De Oliveira ve Griffin Gluck, şeytani bir varlık olduğu ortaya çıkan Keyhouse'un "iyi hanımefendisi"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.