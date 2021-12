The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon çıkacak mı? Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan The Witcher'ın merakla beklenen 2. sezonu 17 Aralık'ta yayınlanmaya başlandı. 8 bölümden oluşan 2. sezon dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından izlendi ve 3. sezonu daha şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Peki The Witcher 3. sezon ne zaman çıkacak? Rivyalı Geralt 3. sezonda bizi hangi maceralara sürükleyecek?

Video oyunları ve kitapları ile dünya üzerinde milyonlarca hayranı blulunan The Witcher geçtiğimiz yıllrda Netflix ekranlarında dizi olarak yayınlanmaya başlanmıştı. Süper Man filmi ile hafızalara kazanan oyuncu Henry Cavill'ın Rivyalı Geralt'ı canlandırdığı The Witcher dizisi Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına adını yazdırmayı başardı. Dizi bütçesi ve çekim teknikleri açısından da önemli bir yere sahip. The Witcher'ın 2 yıl aradan sonra 2. sezonu nihayet gösterime girdi. Dizinin 2. sezonu kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. 8 bölümden oluşan The Witcher'ın 2. sezonunu bir oturuşta bitiren dizi hayranları yeni sezonun ne zaman çıkacağını şimdiden merak edip araştırmaya başladı. Peki The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon çıkacak mı?

The Witcher yeni sezon çıkacak mı?

The Witcher 3. sezon ile ilgili öenml gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. The Witcher hayranları dizinin 3. sezonunun olup olmayacağını merak ederken Netflix, The Witcher 3. sezonun onay aldığını duyurdu.

The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak?

The Witcher'ın 2. sezonu henüz yeni yayına girdi ve öncelike dizi severlerin yeni sezonu izleyip bitirmesi ve geri dnüşlerin sağlanması beklenecek. Dizinin 1. sezonu ile 2. seoznu arasında tam 2 yıllık bir süre bulunuyor. Bu sürenin bu kadar uzun olmasının nedeni araya giren Kovid-19 pandemisi. The Witcher hayranlarının 3. seozon için bu kadar bekleyeceği tahmin edilmiyor. Dizinin 3. sezon çekimlerine yakın zamanda başlanacağı ifade edildi. Dizinin baş yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich yaptığı açıklamada "Senaryo hazır, şimdi tek yapacağımız yönetmeni, oyuncuları tekrar sete geri getirmek ve üçüncü sezonun mükemmel bir sezon olduğundan emin olmak” dedi. Bu açıklamaya bakılırsa 3. sezon için çalışmalar başlanmış durumda.

The Witcher 1. sezon ne zaman çıktı?

The Witcher 1. sezon 20 Aralık 2019 tarihinde yayımlandı. Dizinin 2. Sezonu ise 17 Aralık 2021'de yayımlandı.

The Witcher konusu nedir?

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.

The Witcher oyuncuları

Henry Cavill-Rivyalı Geralt

Freya Allan-Prenses Ciri

Anya Chalotra-Vengerbergli Yennefer

Joey Batey-Jaskier

Eamon Farren-Cahir

MyAnna Buring-Tissaia de Vries

Mimi Ndiweni-Fringilla Vigo

Therica Wilson-Sabrina Glevissig

Mahesh Jadu-Vilgefortz

Jodhi May-Kraliçe Calanthe

Adam Levy-Fareçuval

Björn Hlynur Haraldsson-Kral Eist Tuirseach

Emma Appleton-Prenses Renfri

Lars Mikkelsen-Stregobor

Royce Pierreson-Istredd

Maciej Musiał-Sir Lazlo

Bart Edwards-Erlenwaldlı Urcheon

Wilson Radjou-Dara

Anna Shaffer-Triss Merigold

Mia McKenna-Marilka

