Çorum FK U19'un dikkat çeken sol beki: Taner Güleryüz
Altyapısından kazandırdığı futbolcularla adından söz ettiren Çorum FK'da genç sol bek Taner Güleryüz tam not aldı.
2021-12-30 16:30:18
Altyapısından kazandırdığı futbolcularla adından söz ettiren Çorum FK'da genç sol bek Taner Güleryüz tam not aldı.
Taner Güleryüz altyapıdan tam not aldı!
Bölgesel Gelişim Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren ve namağlup yoluna devam eden Çorum FK U19'da genç oyuncular performanslarıyla dikkat çekmeye başladı.
Kırmızı siyahlı ekibin 2002 doğumlu sol beki Taner Güleryüz performansıyla tam not aldı. Taner Güleryüz Çorum FK'ya Çubukspor'dan transfer oldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)