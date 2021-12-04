La Casa De Papel 6. sezon ne zaman çıkacak? La Casa De Papel bitti mi? LCDP yeni sezon başlayacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisinin son 5 bölümü daha izleyici ile buluştu. 5 sezon 2. kısım (5.bölüm) saatler içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizinin yeni bölümlerini bitiren LCPD hayranları yeni sezonun gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte La Casa De Pape hakkında detaylar...

ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisinin son 5 bölümü daha izleyici ile buluştu. 5 sezon 2. kısım (5.bölüm) saatler içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizinin yeni bölümlerini bitiren LCPD hayranları La Casa De Papel 6. sezon ne zaman çıkacak? La Casa De Papel bitti mi? LCDP yeni sezon başlayacak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte La Casa De Pape hakkında detaylar...

La Casa De Papel ispanyol dilinde yayonlanan en popüler diziler arasına adını yazdırmayı başardı. Dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizi oyuncuları dünyaca tanınan oyuncular oldu. Popülaritesi her geçen gün artan dizinin 6. sezon ikinci kısım bölümleri 3 Aralık'ta gösterime girdi. Milyonlarca kişi diziyi bir oturuşta bitirdi ve yeni sezonun bir an önce başlamasını bekliyor.

La Casa De Papel 6. sezon ne zaman çıkacak?

La Casa De Papel 5. sezonunu iki kısım halinde gösterime aldı. 3 Eylül 2021'de dizinin 5. ve son kısmının ilk 5 bölümü Netflix'te yayımlandı. 3 Aralık 2021'de dizinin 5. bölümün son 5 bölümü yayımlandı ve böylelikle dizi sona ermiş oldu. Dizi 5. seozon ikinci kısım bölümleri ile izleyicisine veda etti.

La Casa De Papel bitti mi?

La Casa De Papel 2017'de başladığı serüvenine 2021'de bitirdi. Dizi yeni bölümleri ile ekranlarda olmayacak. Netflix'in Twitter hesabından ise karakterleri fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflara da “Doya doya bakıyorum, son bir kez hepinize” mesajı eklenmesi dikkat çekti.

LCDP yeni sezon başlayacak mı?

La Casa De Papel'in yeni szonu başlamaycak ancak dizinin başrol oyuncularından Berlin'in yeni dizi ile ekranlara döneceği açıklandı. 'Berlin' isimli dizide karakter, Pedro Alonso tarafından canlandırılacak.

La Casa De Pape konusu nedir?

La Casa de Papel dizisi kısaca İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisidir. La Casa de Papel büyük soygun planlayan bir ekip ve o ekibin başından geçen olayları anlatıyor. Yıllardır hazırladığı büyük soygun planını hayata geçirmek isteyen Profesör lakaplı bir kişi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soygunu gerçekleştirmek için İspanya Kraliyet Darphanesin'i soymak için kolları sıvar. Darphaneye girip çalışanları rehin alan ekibin yaşadıkları anlatılıyor. La Casa de Papel'in 4. sezonu 2020 yılının Nisan ayında yayınlanmıştı. Hayranları 5. sezonu merakla bekliyor. La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak?

La Casa De Pape oyuncuları

Úrsula Corberó (Tokyo)

Álvaro Morte (Profesör)

Itziar Ituño (Lizbon)

Pedro Alonso (Berlin)

Alba Flores (Nairobi)

Miguel Herrán (Rio)

Paco Tous (Moskova)

Jaime Lorente (Denver)

Esther Acebo (Stockholm)

Kiti Mánver (Mariví Fuentes)

Enrique Arce (Arturo Román)

Darko Perić (Helsinki)

Maria Pedraza (Alison Parker)

Hovik Keuchkerian (Bogotá)

Rodrigo de la Serna (Palermo)

Najwa Nimri (Alicia Sierra)

Luka Peroš (Marsilya)

Belén Cuesta (Manila)

Roberto Garcia Ruiz (Oslo)

Fernando Soto (Ángel Rubio)

Juan Fernández (Albay Prieto)

Anna Gras (Mercedes Colmenar)

Fran Morcillo (Pablo Ruiz)

Clara Alvarado (Ariadna Cascales)

Mario de la Rosa (Suárez)

Miquel García Borda (Alberto Vicuña)

Naia Guz (Paula Vicuña Murillo)

José Manuel Poga (César Gandía)

Pep Munné (Mario Urbaneja)

Olalla Hernández (Amanda)

Mari Carmen Sánchez (Paquita)

Carlos Suárez (Miguel Fernández)

Ramón Agirre B(enjamín)

Ahikar Azcona (Matías Caño)

Antonio García Ferreras (Antonio García Ferreras)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.