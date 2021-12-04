La Casa De Papel bitti mi? La Casa De Papel yeni sezon çıkacak mı? 3 Aralık'ta tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de yayınlanan 5. sezon 2. kısım bölümleri milyonlarca kişi tarafından izlendi. Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yayınlanan son sezonu muhteşem bir sonla bitti. Dizinin yeni sezonun gelmesini bekleyen LCDP hayranları La Casa De Papel bitti mi? La Casa De Papel yeni sezon çıkacak mı? sorularını sormaya başladı. İşte La Casa De Papel hakkında detaylar...

La Casa De Papel bitti mi? La Casa De Papel yeni sezon çıkacak mı? 3 Aralık'ta tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de yayınlanan 5. sezon 2. kısım bölümleri milyonlarca kişi tarafından izlendi. Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yayınlanan son sezonu muhteşem bir sonla bitti. Dizinin yeni sezonun gelmesini bekleyen LCDP hayranları La Casa De Papel bitti mi? La Casa De Papel yeni sezon çıkacak mı? sorularını sormaya başladı. İşte La Casa De Papel hakkında detaylar...

Dünya çapında son yıllarda adını en fazla duyurunda dizilerin başında La Casa De Papel geliyor. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa zamanda bir fenomen haline gelmeyi başardı. İspanya yapımı olan dizi 2017'de yayına başladı ve yaypımcılar dizinin 2021 sonunda veda edeceğini açıklamıştı. Dizinin 3 Aralık'ta 5. seoznon ikinic kısmı yayınlandı. 5 bölümden oluşan 5. sezon ikinci kısımı bir oturuşta bitiren dizi hayranları yeni sezonun ne zaman çıkacağını merak ediyor.

La Casa De Papel 6. bölüm ne zaman çıkacak?

La Casa De Papel 5. seozon son kısım 6. bölüm ekranalra gelmeyecek. Dizi yayınlanan son 5 bölüm ile ekranlara veda etti.

La Casa De Papel bitti mi?

La Casa De Papel 5. sezonunu iki kısım halinde gösterime aldı. 3 Eylül 2021'de dizinin 5. ve son kısmının ilk 5 bölümü Netflix'te yayımlandı. 3 Aralık 2021'de dizinin 5. bölümün son 5 bölümü yayımlandı ve böylelikle dizi sona ermiş oldu. Dizi 5. seozon ikinci kısım bölümleri ile izleyicisine veda etti. Netflix'in Twitter hesabından ise karakterleri fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflara da “Doya doya bakıyorum, son bir kez hepinize” mesajı eklenmesi dikkat çekti.

La Casa De Papel yeni sezon çıkacak mı?

La Casa De Papel'in yeni szonu başlamaycak ancak dizinin başrol oyuncularından Berlin'in yeni dizi ile ekranlara döneceği açıklandı. 'Berlin' isimli dizide karakter, Pedro Alonso tarafından canlandırılacak.

La Casa De Papel hakkında

La casa de papel, Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu edinir.

Televizyon dizisinin iki kısma ayrılan 15 bölümden ibaret olması planlanmıştı. Bu bölümler ilk olarak 2 Mayıs - 23 Kasım 2017 arasında İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı. 2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı. 3 Eylül 2021'de dizinin 5. ve son kısmının ilk 5 bölümü Netflix'te yayımlandı. 3 Aralık 2021'de dizinin 5. bölümün son 5 bölümü yayımlandı ve böylelikle dizi sona ermiş oldu.

2018'de dizi, Netflix'te en çok izlenen İngilizce dışı dizi oldu.

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