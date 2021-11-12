Squid Game yeni sezon ne zaman? Squid Game 2. Sezonda neler olacak?

Dünyayı kasıp kavuran Netflix dizisi Squid Game dizisinin yeni sezonu, merakla bekleniyor. Dizinin 2. sezonun da çekileceğinin açıklamasının ardından dizi tutkunları arama motorlarında “Squid Game yeni sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Squid Game dizisi ile ilgili tüm merak edilenler…

Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen Squid Game dizisinin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung yer alıyor. Şimdi ise 2. sezon, dizinin sevenleri tarafından sorgulanıyor. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman?

Yayına girdiği 17 Eylül tarihinden bu yana geçen kısa sürede, dijital platformlarda en fazla izlenen diziler arasında ilk sıraya yerleşen, 'Squid Game' ya da orijinal Korece adıyla 'Ojing-eo Geim', diziseverlerin gündeminde yer alıyor. İlk sezonu geride kalan dizinin 2. sezonu için araştırmalar başladı. İşte, Squid Game 2. sezon hakkında bilgiler...

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'in dizisi Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, verdiği röportajda; "İkinci sezon için çok büyük bir baskı, çok fazla talep ve arzu vardı. Sanki bize başka seçenek kalmamıştı" dedi. Öte yandan Dong-hyuk, bu durumun henüz planlama aşamasında olduğunu da kaydetti.

İkinci sezon için çalışmaların ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.