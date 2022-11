New York hayalet şehir mi oluyor?

New York'un Mali Müşavirlik Ofisi, Manhattan'daki boş ticari binalarda keskin bir artış gördüğünü tahmin ediyor; şehir merkezinin bazı bölgelerinde, üç perakende satış yerinden biri artık boş bırakılıyor.

New York'un ofis alanı bolluğu sorunu var. Ayrıca bir perakende mağaza sorunu var: eksik dişler gibi görünen boş birimler. Bu boşluklar şehrin her yerinde, özellikle Manhattan'da göze batan boşluklar. Çoğu durumda, boş mağazalar doğrudan boş ofislerle ilişkilidir. Artık işyerinde çalışanlar, kepenkli kahve dükkanlarını, kuru temizlemecileri, öğle yemeği restoranlarını ve barlarını, hatta gazete bayilerini - bir zamanlar ofis çalışanlarına hizmet eden o küçük işletmeleri büyülemiyor. New York'un Mali Müşavirlik Ofisi, Manhattan'daki boş ticari binalarda keskin bir artış gördüğünü tahmin ediyor; şehir merkezinin bazı bölgelerinde, üç perakende satış yerinden biri artık boş bırakılıyor.

New York'un görevdeki belediye başkanı, eski polis memuru Eric Adams, şehir merkezindeki ve aşağı Manhattan'daki ofislerine dönen binlerce işçiyi temel alan bir kurtarma planı için bastırıyor. Belediye başkanı, şehrin 1,3 milyon özel sektör ofis çalışanının masalarına geri dönmesi gerektiğini söylüyor. Kalabalığın merkezi iş bölgelerine dönmesini istiyor -işçiler orada kahvaltı ediyor, öğle yemeği yiyor ve orada tekrar yemek yiyor. Ayrıca sürekli himaye olmaksızın hızla yok olan küçük işletmeleri destekliyor.

Adams'ın mantrası yine de sağır şirketlerin kulaklarına çarpıyor. Şehrin en büyük şirketlerinden bazıları, çalışanlarını aksi yönde teşvik ediyor. Yönetim danışmanlığı devi PricewaterhouseCoopers, 40.000 kişilik işgücüne sonsuza kadar uzaktan çalışabileceğini söyledi. Penguin-Random House gibi hukuk firmaları ve yayıncılar davayı takip ediyor. Spotify, 4 blok Dünya Ticaret Merkezi'nin on altı katında ayda 2,8 milyon dolardan on yedi yıllık bir kira sözleşmesine sahip ancak çalışanlarına "ABD'nin herhangi bir yerinde yaşayabileceklerini" söyledi. Facebook, New York'ta yerleşik binlerce çalışanına aynı şekilde seslendi ve şehir merkezindeki James A. Farley Binası'ndaki evlerine ne olacağını sorguladı. Sigorta şirketi TIAA, telekomünikasyon devi Verizon ve Google gibi büyük teknoloji firmaları, ofise geri dönme zorunluluğu olmadığında ısrar ederek hibrit çalışma uygulamalarını teşvik ediyor. New York'un en büyük özel sektör işvereni JPMorgan Chase, 271.000 çalışanının yalnızca yarısının haftada beş gün ofise döneceğini söyledi. Belediye başkanının ricalarına rağmen, yüz yüze bir çalışma hayatı, gelecek için bir umut ışığı değil, geçmişten gelen bir patlama gibi görünüyor.

Manhattan ofis çalışanlarının düşüşü, New York'un kolektif yaşamını bozmaya hazırlanıyor. Birincisi, şehrin gayrimenkule dayalı vergi tabanını – aşırı bağımlı vergi tabanını – zayıflatmakla tehdit ediyor. COVID öncesi, Manhattan'daki ofis binaları New York'un emlak vergisi gelirinin dörtte birinden fazlasını sağlıyordu; bu para devlet okullarını, polisi, parkları ve kamu altyapısını finanse etmek için kullanılıyordu. Manhattan'ın ofis alanının yüzde 19'unun kiralanabilir olmasıyla (rekora yakın bir rakam), 1970'lerin mali krizinin karanlık günleri kapıda beliriyor.

Şehir merkezindeki ofislerin yüzde 21'inin kiracısı yok. Ve düzenli bir araç akışı olmadan, bölgenin toplu taşıma sistemleri daha da büyük bütçe kesintileriyle karşı karşıya kalıyor, bu da hala işe gidenlere orantısız bir şekilde zarar veriyor. Azalan finansman, daha kötü hizmet ve tesisler anlamına gelir. Nisan 2022'de Brooklyn'deki metro kameralarından hiçbiri çalışmadı. Artan metro suçları, aynı zamanda birçok New Yorkluyu, eğer yapabilirlerse, günlük işe gidip gelme konusunda aksini düşünmeye ikna ederek, gerçek ve hayali çeşitli engeller sunuyor.

Ancak ofis doluluk oranı düşerken, şehrin konut değerleri ve kiraları, bir şekilde yerçekimine meydan okuyarak yükseliyor. Kentin kamusal yaşamının geniş kesimleri, finansman yetersizliğinden dolayı kısa sürede bozulmaya mahkum. Yine de özel sektör kiraları Ocak 2021 ile Ocak 2022 arasında yüzde 33 arttı. Brooklyn'in Williamsburg ve Manhattan'ın Yukarı Batı Yakası gibi mahallelerde yüzde 40'lık artışlar bildirildi. Manhattan dairelerinin ortalama satış fiyatları 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 12 arttı. Şehrin büyük bir kısmı hala COVID'den sarsılırken bu açıklanamaz, hatta fahiş görünüyor.

İndirimler teklif ettikten sonra ev sahipleri tekrar çarkı çevirmeye başlıyor. Salgının ilk iki yılında kiracılar için iyi niyet sona erdi ve geri dönenler, ayrılmadan önce yaptıklarından daha fazlasını ödemek zorunda kalacaklar. Mülk sahipleri, kaybettikleri geliri geri kazanmaya ve artan kamu hizmetleri ve mülk maliyetlerini telafi etmeye çalıştıklarını söylüyor. Bu zamlar, şehrin kronik satın alınabilirlik sorununu daha da kötüleştirdi. Şu anda 50.000'den fazla insan şehirdeki evsiz barınaklarında yaşıyor; en az 5.000 kişi sokaklarda idare ediyor ya da etmiyor. Şehirdeki evsiz kampları, New York Polis Departmanı, Sanitasyon Departmanı ve Evsizler Hizmetleri Departmanı tarafından agresif bir şekilde dağıtıldı. Belediye başkanı, evsizliğin “ahlaki kusurlarını” vurgulamaya hevesli ve kampları sakinlerin kendi iyiliği için temizlediğini iddia ediyor.

Bu arada, New York'un yeterince kullanılmayan 700 otelini uygun fiyatlı konutlara dönüştürmek yasal ve teknik engellerle karşılaşıyor. Müteahhitleri boş otelleri konutlara dönüştürmeye motive etmek için 100 milyon dolarlık yeni bir fon, sıkı bürokrasi nedeniyle kullanılmamaktadır. Burada, esnek çalışma modellerinde olduğu gibi, şehrin politika yapıcıları, tüm bunların şehrin geleceği için zorluklarla boğuşarak, hedefin dışında kaldılar. New York eyaleti, imar düzenlemelerini henüz gevşetmedi ve düşük gelirli New Yorklular için konaklama da dahil olmak üzere ofis alanlarının konutlara dönüştürülmesini daha da engelledi.

New York, Amerika Birleşik Devletleri'nin başka yerlerinde olduğu gibi - gerçekten de dünyanın her yerinde olduğu gibi - zaten son derece zengin bir özel sektörün ceplerini doldurmak için büyük miktarlarda kamu parası dağıtma konusunda başarılı.

Devletin, kamu hizmetleri için yoksulluğu haykırırken, özel sektör için kolayca para bulması mucizevi. Kapitalist yanlısı ekonomistler bile stadyum gibi yeni mega projelerin sivil kârlılık üzerindeki etkilerini merak ediyor. Eleştirmenler, “Genellikle profesyonel spor salonları inşa etmeye ayrılan büyük sübvansiyonlar, “değerli kamu yatırımları” olarak haklı değil” diyor. Hemen hemen aynı şey diğer mega projeler için de söylenebilir.

New York'un COVID sonrası iş yerinde “kanama kenarı” oldukça farklı bir anlam kazanıyor. Vampirler şehri kuruttu. Kanayacak hiçbir şey kalmadı: boş ofisler ve insanlardan yoksun mağazalar, Thomas Pynchon'un Bleeding Edge'inde vurgulanan 2000'lerde dot.com sektörünün çöküşüne çok benzeyen Hudson Yards'ı karakterize ediyor. Nüfusu azalmış ofis alanları, açık plan hayalet alanlarda kullanılmayan hücreler toz toplar. New York Times, "Ürkütücü bir şekilde terk edilmiş" dedi.

Kohn Pedersen Fox Associates'in Empire State Binası'ndan daha uzun olan 30 Hudson Yards'daki yüz katlı zirve ofisi ve konut binası, yaklaşık 500.000 metrekarelik kiralanmamış ofis alanına sahip ve gösterişli gelişmeye karanlık bir gölge düşürüyor. Yüzlerce apartman dairesi satılmamış durumda. Şu anda kira sözleşmesini bozmak için 16 milyon dolarlık bir iddiayı da içeren ödenmemiş büyük borçlarla, perakende çapa kiracısı Neiman Marcus kısa süre önce iflas başvurusunda bulundu. En az dört lüks mağaza ve birkaç restoran da aynı şekilde mide bulandırdı.

Güzel bir bahar öğleden sonra Hudson Yards'da dolaşırken, High Line güneşin tadını çıkaran insanlarla doluydu. Kayıtsız alışveriş yapanlar, devasa kompleksi amaçsızca dolaştı. Her şey yabancılaştırıcı, yaşanmamış ve insanlıktan çıkmış hissettiriyordu. Dev Whole Foods Market işlenmiş, süper büyük, organik insandan tamamen boşalmış hissetti. Hudson Yards'ın seyrekleşmiş havasında hem içeride hem de dışarıda pasiflik hakimdi. Serin, açık hava gölgesinde, küçük bir denizaşırı turist grubu toplandı. Sıkılmış görünüyorlardı, yapının neden ziyaretçilere kapalı olduğuna şaşırmışlardı.

Geçen Aralık ayında, 24 yaşındaki Brooklynli bir kadın, 19 yaşındaki New Jersey'li bir adamın ölümünün ardından – ilk intiharı – Şubat 2019'da benzer şekilde atlamıştı. Görgü tanıkları, izleyicilerin dehşet içinde fark etmesiyle uzun süre çığlık atıldığını söyledi. Ne olmuştu. Ve bina yeniden açıldıktan sadece iki ay sonra, Mayıs 2021'de, intihar riskini azaltmak için bir tasarımın elden geçirilmesiyle ilgili bir tantana ortasında, 14 yaşında bir çocuk ölümüne daldı. Açıklanamayan bir şekilde, yürüyüş yollarının etrafındaki parmaklıkların yüksekliği, göğüs hizasında bile değişmemişti.

Köylü toprakta doğar, topraktandır ve toprakta yaşar. Ancak şu durumda bahsettiğimiz şehir manzarasıdır; tüm topluluğa ait bir kentsel bahçeyi nasıl yetiştirebiliriz; “büyülü ormanımızı” toplu olarak nasıl sürdürebiliriz; büyüsünü bozmadan onu nasıl kazabiliriz, yönetebilir ve yenileyebiliriz. Aragon'un köylüsünün hayatı akıldan çıkmayacak kadar şiirseldir, rüyalarla doludur. Ancak köylünün rüyası şiirsel olsa da, ne idealist ne de soyut olarak felsefidir. Köylülük dünyası pratik ve somuttur. Hayatta kalmak için inatla mücadele ederek, pragmatik bir şekilde toprağı işliyorlar.

İşte bu şekilde kentsel politikamızı geliştirebiliriz, mikorizal ağlarımızı, binalar ve sokaklar arasındaki ilişkimizi -kamusal alanımızı oluşturan karmaşık ekosistemi- nasıl teşvik etmeliyiz. Bu bizim ortak ormanımız, habitatımızı oluşturan çevre - üzerinde çalıştığımız ve birlikte çalıştığımız; yaptığımız ve sık sık kırdığımız. Eonlarca simbiyoz ve birlikte evrimle, doğal ormanlarımız uzadı. Bir zamanlar küçüktüler, cılızdılar, ancak zamanla güçlü ve cömert olan kolektif bir yaşam biçimine dönüştüler. Kent tarihimizin bu kadar parlak yüksekliklere yükseldiğini hayal edebilir miyiz? Yükselen bir ofis alanı hayal eden bir köylü hayal edebilir miyiz?

