ANALİZ: 'ABD Çin ile tek başına savaşamaz'

Bloomberg editörü-yazarı Hal Brands, ABD'nin Çin ile rekabetini ve olası savaşı hakkında yazdı.

ABD-Çin rekabeti küresel bir mesele ancak rekabetin kalbi Hint-Pasifik'te. Burası dünyanın en kalabalık, ekonomik açıdan dinamik ve stratejik açıdan önemli bölgesidir.

Çin'in ABD gücüne ve bu gücün temelini oluşturan uluslararası sisteme yönelik meydan okumasının en şiddetli olduğu yer burasıdır. Washington ve Pekin arasındaki açık savaşın en muhtemel olduğu yer burası.

Ve dört kilit ülkenin yaptıkları seçimlerle bir Çin-Amerika hesaplaşmasının sonucunu şekillendirebileceği yer...

Sadece iki yıl önce, Çin'in Tayvan'ı işgal edebileceğini veya 2020'lerde büyük bir bölgesel çatışmaya yol açabileceğini öne sürmek uç bir fikirdi. Şimdi ise, en azından Washington'da, bu görüş geleneksel bir bilgelik haline geliyor.

Gittikçe daha fazla, ABD'li yetkililerin - şahinler de dahil olmak üzere - özel olarak Washington ve Pekin'in önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde bir güç sınavına girebileceğini söylediğini duyuyorum.

Amerika'nın en üst düzey deniz subayı, savaşın bundan daha erken çıkabileceğini belirtti. Çin'in Tayvan'ı geri alma ve bölgeyi yeniden dizayn etme konusundaki artan hırsı Amerika'nın karşı koyma kararlılığına çarpmak üzere.

Bir ABD-Çin savaşı varsa, bu sadece Tayvan ya da başka bir sıcak nokta için savaş olmayacak. Savaş, çok önemli bir bölgede hegemonya ve ardından gelen tüm küresel etki için bir mücadele olacaktır.

Hal Brands, Bloomberg .