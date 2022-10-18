Tavada lahmacun nasıl pişirilir? Tava lahmacunu malzemeleri nelerdir? Lahmacun tavada kaç dakikada pişer? Geleneksel yemeklerimizden en çok sevilen lahmacun tarifini evde deneyebilirsiniz. Aslında oldukça basit olan lahmacun tavada ya da fırında pişirilebilir. Bu tarifte tavada lahmacun yapmanın bütün püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Lahmacun hamuru, hamurun pişmesi, iç harcı ve tüm püf noktalarıyla lahmacun tarifi.

Tavada lahmacun nasıl pişirilir? Tava lahmacunu malzemeleri nelerdir? Lahmacun tavada kaç dakikada pişer? Geleneksel yemeklerimizden en çok sevilen lahmacun tarifini evde deneyebilirsiniz. Aslında oldukça basit olan lahmacun tavada ya da fırında pişirilebilir. Bu tarifte tavada lahmacun yapmanın bütün püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Lahmacun hamuru, hamurun pişmesi, iç harcı ve tüm püf noktalarıyla lahmacun tarifi.

Tavada lahmacun nasıl pişirilir?

Satın aldığımız lahmacunlar taş fırınlarda pişiriliyor. Hamurun mayasız oluşu ve taşa değerek pişmesi nedeniyle de çıtır çıtır oluyor. Bu nedenle tavada pişirdiğiniz lahmacundan da aynı etkiyi alabilirsiniz çünkü yine aynı mantıkta hamur direkt olarak tavaya temas ediyor.

Hazırlamış olduğunuz lahmacun hamurlarını, altında çok un kalmayacak şekilde tavaya yerleştirin. Yüksek ateşte pişirin. Fırın etkisini vermek için kapağını kapatın.

Tava lahmacunu malzemeleri nelerdir?

500 gram dana kıyma ya da kuzu kıyma

2 adet kırmızı biber

3 adet yeşil biber

2 adet soğan

1 demet maydanoz

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

pul biber, toz biber, tuz, karabiber

1 çay bardağı sıvı yağ

5-10 çorba kaşığı su

Hamuru için

5 su bardağı un

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Lahmacun yapımı

Hamur için derin bir kaba unu alıp çukur yapın, içerisine su, tuz ve sıvı yağını ekleyerek yavaşça karıştırın. Daha sonra iyice yoğurun ve hamurdan küçük bezeler yapıp üzerini kapatarak dinlendirin.

Dilerseniz iç harç için, kıyma hariç tüm malzemelerini mutfak robotundan geçirebilirsiniz. Robot kullanmayı istemiyorsanız, tüm malzemeleri çok ince doğrayın ve kıymayı üzerine ekleyip karıştırın.

Sebzelerden sonra olarak baharat ve kıvamı ayarlamak için yeterli su ilave ederek hamanlayın.

Dinlendirdiğiniz bezeleri açıp, üzerine lahmacun harcını sürün. Hazırladığınız hamurları yağlı kağıt üzerine alıp, 250 derecelik fırına yerleştirin. Alt üst fanlı fırında alta yakın pişirin. Fırın performansınıza göre 7-10 dakika kadar fırında kalmalı.

Lahmacun tavada kaç dakikada pişer?

Lahmacunu fırında değil de tavada yapmak istiyorsanız 7-10 dakika pişirmeniz gerekir. Tabii lahmacunun boyutu, üzerine kullanmış olduğunuz malzemelerin yoğunluğu ve kullanmış olduğunuz tavaya göre bu durum değişkenlik göstereceği için kontrollü ve altı kızarana kadar işlemi devam ettirmeye özen gösterin.

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