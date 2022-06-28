Bayburt kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi 2022 Bayburt kurban bayram namaz vakti

Bayburt kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Sayılı günlerin kaldığı kurban bayramı namazı için araştırmalar başladı. Bayburt kurban bayramı namazı için Demirözü ve Aydıntepe için takvim yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kurban bayramı takvimine göre 9 Temmuz Cumartesi 2022 Bayburt kurban bayram namaz vakti...