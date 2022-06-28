Bayburt kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi 2022 Bayburt kurban bayram namaz vakti
Bayburt kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Sayılı günlerin kaldığı kurban bayramı namazı için araştırmalar başladı. Bayburt kurban bayramı namazı için Demirözü ve Aydıntepe için takvim yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kurban bayramı takvimine göre 9 Temmuz Cumartesi 2022 Bayburt kurban bayram namaz vakti...
2022-06-28 22:51:52
Sayılı günlerin kaldığı kurban bayramı namazı için araştırmalar başladı. Bayburt kurban bayramı namazı için Demirözü ve Aydıntepe için takvim yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kurban bayramı takvimine göre 9 Temmuz Cumartesi 2022 Bayburt kurban bayram namaz vakti...
Bayburt kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
9 Temmuz Cumartesi günü kılınacak olan kurban bayramı namazı, Bayburt'ta 05.32'de idrak edilecek.
İlçelere göre namaz saatlerinde birkaç dakikalık farklılık yaşanabilir.
Kurban bayramı namazına nasıl niyet edilir?
Kurban bayramında da, vakit namazlarında yapıldığı gibi niyet edilir. Tek fark olarak kılınacak olan vakit, "Kurban Bayramı namazı" olarak eklenir.
Kurban bayramı namazı niyeti; "Niyet ettim kurban bayramı namazı kılmaya" şeklinde söylenebilir.
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