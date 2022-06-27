Antalya kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2022 kurban bayramı namazı saati Antalya

Antalya kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Beklenen kurban bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller için kurban bayramı namazı saatlerini yayımladı. Peki Antalya'da bayram namazı için ezan saat kaçta okunacak? 2022 kurban bayramı namazı saati Antalya...

Beklenen kurban bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller için kurban bayramı namazı saatlerini yayımladı. Peki Antalya'da bayram namazı için ezan saat kaçta okunacak? 2022 kurban bayramı namazı saati Antalya... Antalya kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Kurban bayramı namaz saatleri illere ve ilçelere göre değişkenlik gsöteriyor. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü kılınacak olan bayram namazı Antalya'da 06.18'de idrak edilecek. Detayları aşağıdaki fotoğraf üzerinden inceleyebilirisiniz. .