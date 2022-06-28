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Ardahan kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Ardahan kurban bayramı namaz vakti

Ardahan kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Mübarek kurban bayramının ilk vazifesi olan kurban bayramı namazının saati merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı illere ve ilçelerine göre kurban bayramı namaz vakitlerini yayımladı. Peki ama kurban bayramı namazı Ardahan'da saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Ardahan kurban bayram namazı vakti...

3 Saat Önce
2022-06-28 12:21:49
Ardahan kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Ardahan kurban bayramı namaz vakti

Mübarek kurban bayramının ilk vazifesi olan kurban bayramı namazının saati merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı illere ve ilçelerine göre kurban bayramı namaz vakitlerini yayımladı. Peki ama kurban bayramı namazı Ardahan'da saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Ardahan kurban bayram namazı vakti...

Ardahan kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

9 Temmuz 2022 Cumartesi günü kılınacak olan kurban bayramı namazı, Ardahan'da 05:20'de kılınacak. Ardahan kurban bayramı ve vakit namaz saatlerini aşağıdaki fotoğraf üzerinden inceleyebilirsiniz.

9 Temmuz 2022 Ardahan kurban bayramı namaz vakti

Ardahan ilçelerine göre namaz vakitleri birkaç dakika değişkenlik gösterebilir. Buna göre Ardahan;

Çıldır'da 05.18, Damal'da 05.19, Göle'de 05.21, Hanak'da 05.19 ve Posof'da 05.19'da kılınacak.

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