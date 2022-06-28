Balıkesir kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi 2022 Kurban bayramı namaz vakti

Balıkesir kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Kurban bayramı bu yıl 9-10-11-12 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Bayramın ilk günü kılınacak olan kurban bayramı namaz vakti merak ediliyor. Peki ama Balıkesir'de bayram namaz saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi 2022 Kurban bayramı namaz vakti...