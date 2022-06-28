Balıkesir kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi 2022 Kurban bayramı namaz vakti
Balıkesir kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Kurban bayramı bu yıl 9-10-11-12 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Bayramın ilk günü kılınacak olan kurban bayramı namaz vakti merak ediliyor. Peki ama Balıkesir'de bayram namaz saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi 2022 Kurban bayramı namaz vakti...
2022-06-28 16:46:20
Kurban bayramı bu yıl 9-10-11-12 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Bayramın ilk günü kılınacak olan kurban bayramı namaz vakti merak ediliyor. Peki ama Balıkesir'de bayram namaz saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi 2022 Kurban bayramı namaz vakti...
Balıkesir kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
9 Temmuz Cumartesi günü kılınacak olan Kurban bayramı namazı, Balıkesir'de 06.23'de idrak edilecek.
İlçelere göre namaz vakitlerinde birkaç dakikalık değişiklik görülebilir.
Kurban bayramı namazı kaç rekat kılınır?
Kurbn bayramı namazı, diğer bayram namazları gibi 2 rekat olarak kılınmaktadır.
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