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TIMETURK / GENEL / Amasya Kurban bayramı namazı saati | Amasya'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022?

Amasya Kurban bayramı namazı saati | Amasya'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022?

Amasya Kurban bayramı namazı saati | Kurban bayramı için saylı günle kaldı. Camiilere akın edilen bu kutlu gün için saat araştırmaları başladı. Amasya'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Amasya kurban bayramı ezanı saat kaçta okunacak? İşte Amasya kurban bayramı namaz saati...

2 Saat Önce
2022-06-27 15:08:13
Amasya Kurban bayramı namazı saati | Amasya'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022?

Kurban bayramı için saylı günle kaldı. Camiilere akın edilen bu kutlu gün için saat araştırmaları başladı. Amasya'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Amasya kurban bayramı ezanı saat kaçta okunacak? İşte Amasya kurban bayramı namaz saati...

Amasya Kurban bayramı namazı saati

Diyanet İşleri Başkanlığı her şehir için Kurban bayramı namaz vakitlerinin bulunduğu bir kılavuz yayımladı. İnternet sitesi üzerindeki sayaç üzerinden de yayınlanan namaz vakitlerine büyük ilgi gösteriliyor.

9 Temmuz 2022 Cumartesi günü kılınacak olan Amasya bayram namazı saat 05.49'da idrak edilecek.

Amasya'nın ilçelerine göre birkaç dakikalık namaz vakti değişimi yaşanabilir. Dolayısıyla namaz için 2-3 dakika öncesinde camiiye gitmeniz önemle rica olunur.

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Antalya kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2022 kurban bayramı namazı saati Antalya
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